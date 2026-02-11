姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

▲姚文智。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

電影《世紀血案》未經授權改編林宅血案引起議論，台北101董事長賈永婕對此有感而發，沒想到自己成長的年代，竟藏著黑暗殘酷的歷史，未料遭到部分網友出征。對此，前民進黨立委姚文智10日表示，「我覺得她有100%勝乎常人的勇敢」，她大可享受Netflix上映的光環餘溫，不必理會，但選擇誠實勇敢地說出來，自己感覺就是一種俠女豪情，令人感動。他也邀請賈永婕參加義光教會的228追思禮拜，「接續」站出來，「賈董可以，請您加油」！

姚文智表示，義光教會的一位會友，打電話邀他參加今年228追思禮拜，他很感謝，自己請會友也轉告王牧師，今年可否多留一個位子，邀請賈永婕董事長來參加？

姚文智表示，從霍諾德赤手攀登台北101以來，自己就看到一個非常大氣、直爽、果敢的賈董事長。她這幾天，連發三篇臉文，自承這次才知道，原來在她成長的年代，還有這段人神共憤、黑暗殘酷的歷史。

姚文智說，「我更覺得她有100%勝乎常人的勇敢」！以她現在的角色，大可享受Netflix上映的光環餘溫，不必理會這部電影的任何討論（公關一定這樣建議），就算突然發現竟然也誤解了那個時代，可以靜悄悄地Google補課並輕聲嘆息即可，但賈永婕選擇誠實勇敢地說出來，並且要不同時代「當權者」負起該負的責任，他覺得那一種俠女豪情，令人感動。

姚文智認為，自己知道有些人嘲諷賈永婕無知，挑她語病，但自己寧願相信她願公開這件事，是一種全新公共角色的覺知，是感受到可以挺身為台灣做些一些事或說一些話的澎湃熱血。

姚文智提到，自己特別留意賈永婕說的一句話，林宅血案「發生在我成長的年代，那個我以為法治安定的時代」，正是這個當年當權者灌輸的「以為」，讓威權時代的幽靈至今仍「大濛」於這個時代的原因。

姚文智說，相信義光教會一定很歡迎，自己也期待賈董事長能出席，並「接續」站出來，現身說法，協助更多人真正認識體悟台灣這塊土地與歷史。

最後，姚文智強調，千萬不要小看自己說的「接續」，這是超難任務，是像他這樣從年輕走街頭、從政、至今困獸之鬥選擇電影、仍難以撼動的艱難工程。「但賈董可以，請您加油」！

▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）