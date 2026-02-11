習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

▲中共中央總書記習近平走入北京胡同，考察民生經濟狀態。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨（10）日利用春節前夕，在北京考察並看望慰問基層幹部與群眾，期間走進胡同街區、養老食堂與商圈，並藉此時機向大陸全國各族人民及「港澳台民眾」、海外僑胞致以新春祝福，還實地考察基層民生服務與新就業人民的工作與生活狀況。

《千龍網》報導，2月10日上午，習近平總書記走進新街口街道父母食堂，察看菜品、價格和就餐環境，仔細詢問食堂開展養老助餐服務情況。

習近平前往西城區北草廠胡同的「吾老·新街」養老服務街區，在新街口街道父母食堂察看小碗菜與小吃供應區，詢問菜品來源與價格情況。對此，食堂負責人楊先錄表示，習近平在店內停留約20分鐘，關心食堂是否能夠長期、可持續經營，這是營運團隊長期思考的核心問題。

在食堂內設置的新就業群體休息區，習近平與正在休息的快遞、外賣小哥交流，對他們一連拋出三個問題，包括來北京工作多久？從事何種工作？是否回家過年？最後向他們拜年，肯定他們在城市運轉中的付出與貢獻。

此外，習近平還前往東城區隆福寺街區考察，此前在亦莊國家信創園考察科技創新工作時，他還強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在於科技自立自強。

據了解，習近平此次考察的新街口街道父母食堂自2023年11月營業起，提供早中晚三餐服務，每日接待約600至800人次，多數為老年人，同時也服務快遞員、外賣員等新就業群體。為兼顧公益與經營平衡，食堂透過社會化經營、外送平台與多元餐飲配置，維持微利運作，確保服務得以長期延續。