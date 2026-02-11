　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

▲中共中央總書記習近平走入北京胡同，考察民生經濟狀態。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平走入北京胡同，考察民生經濟狀態。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨（10）日利用春節前夕，在北京考察並看望慰問基層幹部與群眾，期間走進胡同街區、養老食堂與商圈，並藉此時機向大陸全國各族人民及「港澳台民眾」、海外僑胞致以新春祝福，還實地考察基層民生服務與新就業人民的工作與生活狀況。

▲中共中央總書記習近平走入北京胡同，考察民生經濟狀態。（圖／翻攝新華網）

《千龍網》報導，2月10日上午，習近平總書記走進新街口街道父母食堂，察看菜品、價格和就餐環境，仔細詢問食堂開展養老助餐服務情況。

習近平前往西城區北草廠胡同的「吾老·新街」養老服務街區，在新街口街道父母食堂察看小碗菜與小吃供應區，詢問菜品來源與價格情況。對此，食堂負責人楊先錄表示，習近平在店內停留約20分鐘，關心食堂是否能夠長期、可持續經營，這是營運團隊長期思考的核心問題。

在食堂內設置的新就業群體休息區，習近平與正在休息的快遞、外賣小哥交流，對他們一連拋出三個問題，包括來北京工作多久？從事何種工作？是否回家過年？最後向他們拜年，肯定他們在城市運轉中的付出與貢獻。

▲中共中央總書記習近平走入北京胡同，考察民生經濟狀態。（圖／翻攝新華網）

此外，習近平還前往東城區隆福寺街區考察，此前在亦莊國家信創園考察科技創新工作時，他還強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在於科技自立自強。

據了解，習近平此次考察的新街口街道父母食堂自2023年11月營業起，提供早中晚三餐服務，每日接待約600至800人次，多數為老年人，同時也服務快遞員、外賣員等新就業群體。為兼顧公益與經營平衡，食堂透過社會化經營、外送平台與多元餐飲配置，維持微利運作，確保服務得以長期延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3歲女兒遭輾宣告死亡！　男主播「徒手挖血塊」奇蹟復活
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣　網分析：吃不了第2次

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技　課餘欣賞紅嘴鷗

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

陸委會籲以香港慘痛經驗為戒　國台辦回嗆「亂港謀獨」

高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

習近平走進北京胡同向民眾拜年　「遇」快遞小哥問三問題

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣　網分析：吃不了第2次

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分　球迷笑嘆：沒打過這麼富裕的仗

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技　課餘欣賞紅嘴鷗

玻纖布買盤回頭！台玻帶頭衝　3檔刷漲停

非洲豬瘟防疫「台中市府狂出包釀21億損失」　4市府官員遭彈劾

羅智強聲援高金素梅喊「下一個動誰」　吳思瑤：國民黨下一個護航誰？

過年在家沒事做？天天看新聞抽你去高雄櫻花季嗨

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

曾莞婷心碎告別16年愛犬！　「連最後一刻你都在等我回家」

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔

大陸熱門新聞

敢接單嗎？外國網紅叫車從海南到東北 抵達後司機爆哭：第一次看見雪

曾年銷超45億元！「自嗨鍋」走到破產邊緣

別跟AI客氣說「謝謝」會消耗算力？

習近平走進北京胡同向民眾拜年 「遇」快遞小哥問三問題

中國足球難得贏！U17男隊勝印尼7分

陸外交部諷高市早苗：嘴喊對話，手忙對抗

字節跳動AI影片新模型爆紅！　《黑悟空》製作人嗨喊「地表最強」

全紅嬋雜誌首秀！新造型登封面…引網驚呼

日首相擬修憲「軍事鬆綁」 陸國防部：重走軍國主義邪路

兩岸30隊棒球少年齊聚昆明　賽場上熱血切磋球技

陸屁孩「燒死薩摩耶」結局引全網傻眼

隔2年！陸今年對台工作提「兩岸一家親」

住40樓等到懷疑人生！　屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘

王毅出席2026年APEC首場高官會　

更多熱門

相關新聞

彰化芬園粉紅花海大爆發　櫻花隧道超浪漫

彰化芬園粉紅花海大爆發　櫻花隧道超浪漫

農曆春節到來，想欣賞壯觀櫻花，總得奔波上山或遠赴日本，但在彰化芬園就有一片超震撼的「平地櫻花海」正滿開！神農獎得主、有櫻花達人稱號的張洲府，成功讓上萬棵櫻花在平地綻放，今年春節園區內八重櫻、河津櫻、洲府枝垂櫻已爆開八成，一片紅粉花海充滿年節喜氣，吸引大批遊客驚呼「不用人擠人上山，這裡就好美！」

貼春聯「7大禁忌」一圖看懂！　最佳時間、位置曝

貼春聯「7大禁忌」一圖看懂！　最佳時間、位置曝

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

過年不宜穿紅色　命理專家：馬年帶兩把火

過年6大習俗！除夕聽香暗示兆頭

過年6大習俗！除夕聽香暗示兆頭

參山處推台灣好行四大走春步道路線

參山處推台灣好行四大走春步道路線

關鍵字：

習近平北京胡同養老食堂就業春節祝福

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面