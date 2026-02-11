女客怒罵老闆娘「醜八怪」　挨罰6000元

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）去年8月間因消費糾紛，竟在小吃店辱罵老闆娘「醜八怪」，挨告之後仍繼續批評老闆娘的外貌，不肯認罪。苗栗地院法官認為，阿鳳過去有多項前科，本案中又矢口否認犯行，難認態度良好，日前依犯公然侮辱罪，判處她罰金6000元，得易服勞役6日。

▲阿鳳與小吃店老闆娘發生爭執，竟出言攻擊對方的外貌。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小吃店老闆娘在判決書中主張，去年8月間阿鳳來店消費，卻在完成點餐之後多次要求更改餐點內容，還用手機錄影拍攝她的女兒，她要求刪除影片，阿鳳竟當著其他客人的面前多次罵她醜八怪，甚至朝她吐口水，種種行為已經影響到她的名譽，這才決定提告。

阿鳳接受警詢時，坦承有罵老闆娘醜八怪，但否認吐口水；而在接受偵訊時，她又再次出言批評老闆娘的外貌。

苗栗地院法官認為，「醜八怪」一詞具有貶損他人的意涵，吐口水這個行為更是具有表達不屑、輕蔑之意，經檢視整起事件的脈絡情境，足見阿鳳應是刻意貶抑老闆娘，並反覆針對老闆娘的名譽進行攻擊，明顯具有公然侮辱之故意。

法官表示，阿鳳在小吃店惡意辱罵老闆娘並吐口水，行為確實不妥，考量到她過去有竊盜、賭博等前科，素行非佳，而且犯後在警詢及偵訊中均否認犯行，至今仍未與老闆娘達成和解，難認態度良好，最終依犯公然侮辱罪，判處她罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。