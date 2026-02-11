　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／一句話點評對手賴瑞隆　柯志恩超狠：他非常模糊！

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及對賴瑞隆的看法。她直言，「在他出來跟我選之前，我也覺得他非常模糊，現在感受也一樣依然模糊」。

一句話點評對手：他依然模糊

面對高雄市長一役將對上民進黨新潮流系立委賴瑞隆，柯志恩提到對於他的印象，她直白的說，「在他出來跟我選之前，我也覺得他非常模糊，現在感受還是一樣，依然模糊。」

柯志恩評論指出，賴委員他自己個人的形象，在整個立法委員當中並沒有特別突出，大家對他的認識，跟其他三位同樣是立委的對手來說，確實相對模糊，但是他所靠的卻是別人都沒有的新潮流派系，這個在初選的時候，不管在金脈、人脈，還有各地的組織動員上面，新潮流絕對是一個不可小覷的龐大勢力。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩接受《ETtoday》專訪，點評賴瑞隆當立委不突出，形象依然模糊。（圖／記者吳奕靖攝）

賴瑞隆狂批「對不起高雄」　柯志恩狠嗆：煩透了

不過，對於賴瑞隆總是千篇一律以財劃法害高雄損失200多億，以及不審總預算案的「對不起高雄」跳針式攻擊，柯志恩大喊，「煩透了，而且我真的覺得你一點都聽不懂！」

柯志恩說，她已經聽得很膩，賴瑞隆就是他講他的，但永遠不知道這200多億怎麼算出來的，而且有太多的事實都只有講一半，狠嗆賴團隊好像除了造謠沒有別的事可以做。

對於外界觀察綠營內部整合不易，加上市長陳其邁在初選階段曾支持過特定人選，這是否有助於選情？柯志恩分析，綠營現在分為新潮流跟湧言會兩大派系，目前來說似乎內部整合還有很大空間，但她認為，民進黨在選前一定會演的很合作，讓大家都知道他們整合的非常好，「那事實是怎樣呢？只有民進黨內部才會知道。」

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲批藍白卡預算，賴瑞隆轟柯志恩「對不起高雄」。（資料照／記者賴文萱攝）

柯志恩也直言，雖然陳其邁在初選曾力挺特定候選人，「跟目前出現的賴委員不太一樣」，但她相信到最後，陳其邁絕對會來力挺民進黨的候選人，因為這牽涉到他未來的政治前途嘛。

不過，她透露，平時跑行程時也有觀察到「邁賴」間的微妙互動，她笑說，你會發現有些人就很可以聊得很好，有些人就是硬要湊過來，那就會覺得怪怪的」，最後也不忘補刀一句「這可能跟個性有關」。

遭酸沒政見！柯志恩：不勞民進黨替我擔心

柯志恩強調，面對新潮流來勢洶洶，她會直球對決，而她也必須承認，在資源上面的確是差民進黨非常多，但她話鋒一轉說，「但是這年頭誰說資源多，就有辦法勝選呢？」她分析目前中間選民的取向，還有對於她的認同度，絕對是未來非常需要努力的一個目標。

柯志恩重申，其實早在去年，團隊就已經做出選戰規劃圖，預告到時候會透過不同的方式，清楚地告訴高雄市民，她可以把高雄帶往什麼方向，如何放眼國際，會提出以數據所延伸出來的具體行動，「不勞民進黨替她擔心她的政見，請他們放心。」

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩秀出選戰規劃圖，狠酸「不勞民進黨替我擔心政見」。（圖／記者吳奕靖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理取消出訪
前一天突哀悼張國榮！《太陽的新娘》鄭恩宇辭世　死因未公開
「北一女神」蔡瑞雪變樣！10連發近照　網驚認不出
快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選
快訊／《太陽的新娘》鄭恩宇過世！享年40歲
Jennie「捧4.3億現金」買豪宅！　驚人財力震撼韓網
專訪／點評對手賴瑞隆　柯志恩一句話超狠
川普震怒向高市內閣發飆　日本今派官員赴美談判

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

談妥輝達後的下一步？　李四川妙回：走到辦公室

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

震傳媒民調／賴清德滿意度45.5%黃金交叉！　信任度48.8%創新高

輝達砸400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

專訪／對決賴瑞隆！柯志恩笑看民調數字　喊11／28投出來才算數

嗆絕不通過政院版軍購條例！　傅崐萁：國民黨團將自提版本與白協商

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

談妥輝達後的下一步？　李四川妙回：走到辦公室

白營大轉彎「同意1.25兆軍購條例付委」　綠欣慰：盼新黨團說到做到

震傳媒民調／賴清德滿意度45.5%黃金交叉！　信任度48.8%創新高

輝達砸400億蓋總部、創上萬工作機會　蔣萬安喊話黃仁勳6月來動工

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

專訪／對決賴瑞隆！柯志恩笑看民調數字　喊11／28投出來才算數

嗆絕不通過政院版軍購條例！　傅崐萁：國民黨團將自提版本與白協商

白放手1.25兆軍購付委　賴清德盼朝野開議後盡速完成審議

北市聞人楊醫師三溫暖又遭開槍　黑衣人嗆「出來面對」反遭圍毆

Mag 7不再獨領風騷？00989A大小通吃新亮點！

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

嘆過去半年「只有3人」在松信跑　李明璇：有人背後老闆資源完整

震傳媒民調／53.8%不支持李貞秀當立委　56.2%認同內政部不給機密文件

2025年四川大貓熊新生寶寶集體亮相　共45隻有14對雙胞胎

晶華酒店推惜食折扣　每晚8點後「麵包、甜點打8折」

36年最慘！女槍手血洗校園10死25傷　加拿大總理緊急取消出訪

「韓國是巨大縣城」上熱搜　陸網酸「老破小」：和韓劇反差太大

錢人豪直言「不喜歡郭木盛」　轟《世紀血案》：不應該

政治熱門新聞

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

尷尬！黃國昌掃街遭當面嗆聲　民眾嗆：超速仔土城的選擇

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

快訊／輝達、台北市完成簽約！最快6月開工　蔣萬安：台北就是輝達的家

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

更多熱門

相關新聞

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

民眾黨同意院版軍購條例付委　國民黨仍要自提版本

政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營擱置，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍回應，為了國防安全，當然會把國防軍購條例列入民眾黨最最最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委。」國民黨文傳會主委吳宗憲對此回應，尊重民眾黨的主體性，國民黨會有自己的版本，一定是專業且對美採購會載明。國民黨支持強大國防，但要讓台灣人開心，而不是美國人開心。不過，也有藍委私下抱怨，有被民眾黨突襲的感覺。

齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

齊柏林衛星首波影像曝光！　「國內外5城市俯瞰照」超清晰

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

白營同意1.25兆軍購條例付委　民進黨團欣見

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

分析陳怡珍退選下一步　名嘴曝「通吃盤算」：否則陳亭妃被架空

關鍵字：

高雄選戰柯志恩賴瑞隆民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

3歲女遭卡車輾壓當場死亡！他「手挖血塊」救活女兒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

快訊／北市內湖民宅大火！「多人受困」警消搶救中

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面