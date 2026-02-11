專訪／一句話點評對手賴瑞隆　柯志恩超狠：他非常模糊！

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

2026高雄市長選戰隨著民進黨初選落幕，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，柯志恩10日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談及對賴瑞隆的看法。她直言，「在他出來跟我選之前，我也覺得他非常模糊，現在感受也一樣依然模糊」。

一句話點評對手：他依然模糊

面對高雄市長一役將對上民進黨新潮流系立委賴瑞隆，柯志恩提到對於他的印象，她直白的說，「在他出來跟我選之前，我也覺得他非常模糊，現在感受還是一樣，依然模糊。」

柯志恩評論指出，賴委員他自己個人的形象，在整個立法委員當中並沒有特別突出，大家對他的認識，跟其他三位同樣是立委的對手來說，確實相對模糊，但是他所靠的卻是別人都沒有的新潮流派系，這個在初選的時候，不管在金脈、人脈，還有各地的組織動員上面，新潮流絕對是一個不可小覷的龐大勢力。

▲柯志恩接受《ETtoday》專訪，點評賴瑞隆當立委不突出，形象依然模糊。（圖／記者吳奕靖攝）

賴瑞隆狂批「對不起高雄」 柯志恩狠嗆：煩透了

不過，對於賴瑞隆總是千篇一律以財劃法害高雄損失200多億，以及不審總預算案的「對不起高雄」跳針式攻擊，柯志恩大喊，「煩透了，而且我真的覺得你一點都聽不懂！」

柯志恩說，她已經聽得很膩，賴瑞隆就是他講他的，但永遠不知道這200多億怎麼算出來的，而且有太多的事實都只有講一半，狠嗆賴團隊好像除了造謠沒有別的事可以做。

對於外界觀察綠營內部整合不易，加上市長陳其邁在初選階段曾支持過特定人選，這是否有助於選情？柯志恩分析，綠營現在分為新潮流跟湧言會兩大派系，目前來說似乎內部整合還有很大空間，但她認為，民進黨在選前一定會演的很合作，讓大家都知道他們整合的非常好，「那事實是怎樣呢？只有民進黨內部才會知道。」

▲批藍白卡預算，賴瑞隆轟柯志恩「對不起高雄」。（資料照／記者賴文萱攝）



柯志恩也直言，雖然陳其邁在初選曾力挺特定候選人，「跟目前出現的賴委員不太一樣」，但她相信到最後，陳其邁絕對會來力挺民進黨的候選人，因為這牽涉到他未來的政治前途嘛。

不過，她透露，平時跑行程時也有觀察到「邁賴」間的微妙互動，她笑說，你會發現有些人就很可以聊得很好，有些人就是硬要湊過來，那就會覺得怪怪的」，最後也不忘補刀一句「這可能跟個性有關」。

遭酸沒政見！柯志恩：不勞民進黨替我擔心

柯志恩強調，面對新潮流來勢洶洶，她會直球對決，而她也必須承認，在資源上面的確是差民進黨非常多，但她話鋒一轉說，「但是這年頭誰說資源多，就有辦法勝選呢？」她分析目前中間選民的取向，還有對於她的認同度，絕對是未來非常需要努力的一個目標。

柯志恩重申，其實早在去年，團隊就已經做出選戰規劃圖，預告到時候會透過不同的方式，清楚地告訴高雄市民，她可以把高雄帶往什麼方向，如何放眼國際，會提出以數據所延伸出來的具體行動，「不勞民進黨替她擔心她的政見，請他們放心。」

▲柯志恩秀出選戰規劃圖，狠酸「不勞民進黨替我擔心政見」。（圖／記者吳奕靖攝）