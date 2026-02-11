　
國際

男囚獲假外出犯下滅門案　扮郵差騙分居妻開門「連殺3血親」自轟

▲▼警車,警察。（圖／CFP）

▲男囚返家犯下滅門血案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

土耳其發生一起滅門慘案，一名囚犯在獲准外出服刑期間，竟然返回家中將自己的8歲女兒與57歲母親槍殺，後來假扮成郵差，誘騙分居中的妻子開門，在家門口犯案後也結束了自己的生命。

服刑男返家開殺　母親女兒妻子全亡

當地媒體報導，35歲男子雷傑普(Recep Cengiz)因為詐騙和武裝威脅等罪在首都安卡拉監獄中服刑，近來獲得11天外出假的他，沒想到返回位於Kuşcağız區家中後犯下血案。

雷傑普9日返家後和57歲母親阿齊茲(Azize Cengiz)發生爭執，竟然開槍將母親與8歲女兒全都射殺，他將2人屍體拖入汽車後車箱後，又前往正在辦理離婚的28歲妻子貝札努爾(Beyzanur Uçan Cengiz)家，假裝是郵差誘騙對方開門，並在門口開槍，後來便用同一把槍自轟。

警方目前正在調查雷傑普犯案原因。貝札努爾的親友憤怒表示，貝札努爾於6、7個月前才與雷傑普結婚，婚後發現2個人無法相處，所以女方提出離婚，讓男方無法接受。當地婦女權利組織也發起抗議活動，呼籲大家上街頭為死者伸張正義。

ETtoday新聞網提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

美國明尼蘇達州發生駭人案件，共和黨籍州長參選人傑夫·強森（Jeff Johnson）突然宣布暫停2026年州長競選活動，原因是他的22歲女兒疑似遭到親夫謀殺。

土耳其 家暴 滅門案 婦女權益 安卡拉 Recep Cengiz

