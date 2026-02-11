　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／「硬要湊過來聊」柯志恩看邁賴互動　1句話點破真實狀態

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長選戰持續升溫，民進黨初選拍板由立委賴瑞隆出線後，賴瑞隆近來積極緊跟「母雞」高雄市長陳其邁出席各項公開行程，力拚曝光與整合。不過，眼尖民眾也注意到，兩人在公開場合的互動顯得相當微妙。對此，國民黨立委柯志恩接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時，點出這層「說不出口、卻看得出來」的關係。

▲近期陳其邁的公開行程都會看見賴瑞隆身影，不過兩人互動相當微妙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲近期陳其邁的公開行程都會看見賴瑞隆身影，不過兩人互動相當微妙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對外界好奇綠營內部的整合狀況，柯志恩表示「我不曉得他們是不是真的是整合不易，因為目前來說新潮流跟湧言會是兩大派系，但我絕對相信他們即使在選前一定會演得很合作，事實是怎麼樣當然只有民進黨內部才會知道，以陳其邁市長來說，大家當然知道他在初選時是力挺某個特定的候選人，這跟目前出線的賴委員是不太一樣的，但我絕對相信陳其邁市長到最後因為牽涉到未來的政治前途，所以未來也絕對會來挺民進黨的候選人，只能說他們目前似乎在整合裡還有需要很大的空間，但是在選前一定會演得讓我們都知道他們整合得非常好」。

▲近期陳其邁的公開行程都會看見賴瑞隆身影，不過兩人互動相當微妙 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲賴瑞隆明顯會出現在C位。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩談起「邁賴」之間的公開場合互動：強調：有些人硬要湊過來聊 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩笑著説：「他們（指民進黨）現在看起來，整合裡面還有很大的空間，但選前一定會演到讓大家都知道，他們整合得非常好。」柯志恩一席話，既不正面指破，卻也點出綠營內部微妙氛圍。

至於是否平時就有觀察兩人的互動，柯志恩也笑說，其實大家私下相處都還不錯，但有時候仍看得出差別，「有些人是真的聊得很開心、真的在聊天；有些人就是硬要湊過來聊，那就會覺得怪怪的。」她也補上一句，「這可能跟個性有關」。語氣輕描淡寫，卻讓外界更加好奇邁賴兩人的互動。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

