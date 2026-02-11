高市早苗大勝　國台辦籲日以實際行動恪守一中原則

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉中獲勝。大陸國台辦表態，要求日本充分認識「台灣問題」的高度敏感性，撤回高市早苗此前「台灣有事」言論，以實際行動恪守一個中國原則。

日本選舉結果出爐之後，賴清德總統第一時間對高市表示祝賀，強調期待台日延續「共同價值」，攜手面對「區域挑戰」。我駐日代表李逸洋在臉書發文指出，台日關係未來勢必持續升溫，雙方在經濟與產業領域可望進一步合作。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，大陸外交部已就日本眾議院選舉表明了立場。「我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。」

此外，台積電計劃在日本熊本縣量產3奈米製程晶片，若這項計劃付諸實行，將是日本國內首度有工廠生產3奈米製程晶片。

朱鳳蓮回應稱，「民進黨當局將台積電視為對美日獻媚輸誠的工具，圖的是自身政治私利，害的是台灣產業前景，坑的是廣大台灣民眾。」

▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）