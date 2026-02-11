高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

記者陳俊宏／綜合報導

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，10日兵分30路大搜索。高金今天凌晨被移送北檢，因身體不適送台大急診，經檢方諭知限制出境、出海，並於早上9時多離開台大，《ETtoday新聞雲》還原關鍵27小時時間軸。其中令人關注的是，金曲歌王Matzka老婆雲雅舜也因涉嫌幫助洗錢等罪遭偵辦。

▼高金案27小時關鍵時間軸。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）



高金案27小時偵辦時間軸

檢調人員周二清晨6時多，前往高金素梅的陽明山住家搜索，隨後擴大行動範圍；上午9時30分，檢調分乘2輛車、共6人，抵達高金位於立法院青島二館的國會辦公室執行搜索；直到下午4時半，檢調查扣的物證共有7個紙箱、2個行李箱、1台桌上型電腦，接著駕車離去。

整起偵辦從清晨一路持續至深夜，高金素梅於今天凌晨0時57分移送台北地檢署複訊，因身體不適未完成訊問，經檢察官評估後，諭知先行請回，並限制出境、出海。

高金身體不適送台大急診

高金素梅1時35分離開北檢時，神情明顯虛弱，一度需要倚靠警衛手臂攙扶離去。隨後在相關人員陪同下，2時17分前往台大醫院掛急診，進一步檢查身體狀況，並在今早9時20分離開台大。

▼高金離開北檢時，低頭癱靠警衛，虛弱送台大急診。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）

檢調指出，高金素梅除被控以人頭方式詐領立委助理費外，還疑似在2015年至2018年間，透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦活動申請補助，實際支出不高，卻浮報金額，向原民會及台電、中油等國營事業詐取經費。

Matzka妻涉案關鍵



檢調進一步懷疑，高金助理、雲雅舜爸爸張俊傑在整起案件中扮演關鍵角色，疑似實際操作浮報流程，並利用女兒的帳戶收受不法補助款，企圖掩飾資金流向。雲雅舜同時也是金曲歌手Matzka的妻子，身分曝光後更引發外界關注。

▼Matzka妻雲雅舜涉案關鍵。（AI協作圖／記者陳俊宏製作，經編輯審核）

另外，高金素梅疑在2022年新冠疫情吃緊期間，食藥署為方便民眾防疫，限時開放民眾每人最多可輸入100份快篩試劑免申報的機會，找人頭大量輸入廈門寶太生技公司的試劑，再由屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆等地方民代協助發送，涉嫌違反《醫器材管理法》，全案偵查中。

▼高金助理張俊傑為Matzka岳父，涉入高金涉貪案遭聲押。（圖／記者黃彥傑攝）



高金案涉案名單如下：

高金素梅擇期訊問，限制出境、出海。

現辦公室主任利春仁10萬交保。

前辦公室主任張俊傑，聲押禁見。

張俊傑女兒雲雅舜50萬交保，限制出境、出海。

特助高智偉50萬交保，限制出境、出海。

南區服務處主任麥玲鳳，10萬元交保。

台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保，限制出境、出海。

某某多媒體陳正順10萬交保。

原音重現音樂社張智傑10萬交保。

人頭助理楊昀儒10萬交保，限制出境、出海。

前助理林怡君50萬交保，限制出境、出海。

前助理露子吉尤50萬交保，限制出境、出海。

蘭嶼鄉代呂俠50萬交保，限制出境、出海。

屏東縣議員越秋女請回。

台東縣議員陳政宗請回。

花蓮縣議員簡智隆請回。

金峰鄉代會主席高勤書請回。