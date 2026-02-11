好市多初一沒開！會員大推過年必買清單　「最沒人時段」曝光

▲好市多初一不營業，會員別撲空了。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

本周日就是小年夜，不少人還煩惱要買哪些年菜！有網友分享，好市多必吃的過年好料，像是烤雞、叻沙、鼎泰豐筍絲蹄膀、隨緣素食佛跳牆，「香到我現場失控拿了一包」。另外也有人坦言，年前人潮多到擠不進去，對此一名內行網友分享，「除夕夜當天下午人不多也不擁擠」。

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》好奇發問，過年想在好市多買年菜的話，大家最推薦買什麼呢？

底下網友熱議，「烤雞、烤雞翅」、「鼎泰豐筍絲蹄膀真的很好」、「德國豬腳、醉雞腿」、「我覺得只有牛肉」、「鮮煮藝的羊肉爐」、「壽司」、「叻沙，湯的或盒裝粉包都好吃」、「隨緣素食佛跳牆真的是香到我現場失控拿了一包」。

不過也有人坦言，就怕年前人潮多到不想去逛，「過年前2個禮拜好市多特別的擁擠，早已放棄了」、「先搶到停車位再說」、「我也想去買，怕爆滿」。對此，有網友分享，「除夕夜當天下午人不多也不擁擠，我每年都是當天下午去買」。

全台量販超市「過年營業時間」一次看

本周日就是小年夜，許多人想到量販店、超市採買年菜、食材，務必留意營業時間，千萬別撲空了，好市多、全聯、家樂福、愛買「春節營業時間」如下，實際營業時間仍以各店公告為主。

．好市多：除夕（16日）為9:00至18:00，大年初一停業，初二（18日）賣場營業時間為10:00至21:30。

．全聯門市 ：除夕營業至 17:00；初一~初三營業至21:00；初四營業至17:00；初五各門市恢復正常營業時間。

．家樂福全台量販、超市分店：除夕營業至 17:00（家速配服務營業至15:00），初一10:00點開始營業（家速配服務下午3點開始營業），初二恢復正常營業時間。原24小時營業分店，除了除夕、初一依據上述時間營業外，其餘時間仍全年無休。

．愛買量販：除夕營業至18:00，初一起恢復正常營業時間。