曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

▲桃園市議員詹江村。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者郭運興／台北報導

經常在社群平台評論時事的國民黨桃園市議員詹江村10日透露，民進黨一位前輩9日打電話給自己，說了53分鐘，主動分析選情，桃園區地方人士普遍分析，這屆國民黨會掉的那一席就是自己，這位民進黨前輩也點出4原因。詹江村則強調，「這次或許我真的會落選，不過我很坦然面對，輕揮衣袖不帶走一片雲彩」。

詹江村表示，「我是中國人，會讓我落選嗎」？民進黨一位前輩9日打電話給自己，說了53分鐘，主動分析自己的選情。

詹江村表示，這位前輩說，桃園各界分析這屆桃園區的議員選情，民進黨保持4席沒有問題，無黨籍于北辰沒有問題，無黨籍副議長女兒沒有問題，所以國民黨現任會掉一席。

詹江村指出，這位民進黨前輩說，桃園區地方人士普遍分析，這屆國民黨會掉的那一席就是自己，原因有4。

詹江村指出，這位前輩說，第一，詹江村的彩虹魚收掉，代表財務狀況出現嚴重問題，可能連競選經費都沒有了！

詹江村說，第二，上次自己被指控強奸女粉絲，對形象影響非常大。

詹江村說，第三，桃園人對常說我是中國人非常反感，尤其到大陸都會直播，說自己是中國人，桃園選區的人，對他非常反感。

詹江村表示，第四，自己在國民黨沒有朋友，沒有人緣，是孤鳥一個，沒人會幫忙。

詹江村也回應，第一，「我沒有負債沒有貸款」、第二，「說我強奸已經是上一屆的事，對方是中度精神障礙，自己幻想被我強奸，檢察官第一時間就不起訴了」、第三，「我如果不是中國人，不然我是其餘人口嗎」、第四，「我不是孤鳥，大罷免時候，各區立委都拜託我前往助講，黨內我很多戰友」。

詹江村強調，「這次或許我真的會落選，不過我很坦然面對，輕揮衣袖不帶走一片雲彩」。