高金素梅涉詐領助理費等3案　藍委：盼回歸證據程序法治本身

記者崔至雲／台北報導

無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款，昨天被調查局搜索約談到案。國民黨立委林思銘表示，「我一直相信，做人做事，時間會證明一切」，在民主法治國家，「無罪推定」不是一句口號，而是必須真正被落實的基本價值。國會辦公室遭到搜索，社會一定會高度關注，也會有各種不同聲音。但他更期待的是，所有事情都能回到證據、回到程序、回到法治本身。

林思銘表示，昨天得知高金素梅住家及國會辦公室遭到檢調與調查機關搜索，並有相關人員被帶回調查，他內心真的非常震驚，也非常沉重。在國會並肩作戰這幾年，他看到的高金素梅是一位非常認真問政、也非常拚命為原住民族權益發聲的立法委員。很多時候，她總是站在最前面，替弱勢族群說話、替被忽略的人爭取權益。這些年來，她的努力與付出，其實大家都看得到。

林思銘提到，在立法院一起經歷過這麼多重大議題、這麼多風風雨雨，彼此之間建立的，不只是工作關係，而是一種一起為國家、為人民打拚的情感與信任。對他來說，她不只是同事，更像是一位願意照顧後輩、願意提醒他們、願意替團隊扛壓力的前輩。在這樣的時刻，他選擇相信她長期累積下來的人格與操守，也相信制度最終會還原事實。

「我一直相信，做人做事，時間會證明一切」。林思銘說，在民主法治國家，「無罪推定」不是一句口號，而是必須真正被落實的基本價值。司法機關依法調查，是制度的一部分；但社會也應該保留最基本的公平空間，避免未審先判。國會辦公室遭到搜索，社會一定會高度關注，也會有各種不同聲音。但他更期待的是，所有事情都能回到證據、回到程序、回到法治本身。

對於立法院長韓國瑜公開表示，相信高金素梅能夠接受檢驗，並期待司法機關依法、公正處理案件，林思銘表示深表認同，他衷心希望，相關案件能夠在最嚴謹、最中立、最符合程序正義的原則下進行調查與釐清。因為司法，是人民最後一道防線，也必須是人民最能信任的力量。台灣走到今天，靠的是民主與法治，而不是對立與撕裂。他相信，只要回到制度、回到程序，真相終究會被釐清。



