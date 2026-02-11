副教授遭控性侵小30歲女業務！交往強逼墮胎　長榮大學回應了

▲長榮大學教授張振平被控性侵和偷吃。（圖／翻攝自長榮大學網站)

記者林東良、郭玗潔／台南報導

今年60歲、長榮大學副教授張振平，被指控背著妻子偷吃多女，還性侵小30歲的女業務A小姐，再將A小姐納為小三，讓她懷孕後又逼她墮胎。案情爆發後，張振平僅承認和A小姐有感情糾紛。對此，長榮大學回應，校方對任何性侵害或不當行為，皆採取零容忍立場，已依相關法規啟動校內處理機制。

據《鏡週刊》報導，A小姐表示和張振平是高爾夫球友，6年前經朋友認識介紹，A小姐一直將張振平當作德高望重的權威學者，沒想到在前年5月餐會，張突然在餐桌下牽她的手，A小姐擔心破壞現場氣氛只能隱忍。前年8月，張振平又藉口介紹客戶，約她參加飯局，席間不斷灌酒，直到她泥醉昏睡，醒來後人已躺在飯店床上，慘遭張性侵。經張不斷甜言蜜語安撫，她選擇原諒，當了張振平的小三。

A小姐說，交往期間她抓包張跟同校女教授傳曖昧訊息，還曾傳預訂摩鐵跟飯店的單據給女教授，但張振平死不承認。直到A小姐懷孕，才發現張根本不想負責，甚至設局騙她拿掉小孩，並害她因為侵害配偶權吃上官司。如今她選擇自揭瘡疤，就是希望不要有其他人受害。

對此，長榮大學秘書長柯愷音指出，長榮大學一向重視性別平等與校園倫理，對任何形式的性侵害或不當行為，皆採取零容忍立場。針對媒體報導所述事件，該師已退休，目前為長榮大學兼任教師，已依相關法規啟動校內處理機制。