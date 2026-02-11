求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學　教室行兇畫面曝

▲被害人只因拒絕男同學的騷擾，竟遭槍擊身亡。（圖／翻攝自abp LIVE）



記者王佩翊／編譯

印度旁遮普邦塔恩塔蘭縣驚傳駭人校園情殺案，一所法學院9日發生槍擊事件，一名20歲大一新生向女同學求婚遭拒，竟在教室內當眾開槍射殺對方，隨後朝自己頭部開槍，震驚校園與社會。被害人已確定死亡，但目前對於嫌犯生死說法不一。

根據印度警方與《印度時報》報導，涉案男子普林斯（Prince Raj Singh）與受害女同學桑迪帕（Sandeep Kaur）同為烏斯瑪法學院的大一新生。事件發生前，普林斯已多次向桑迪帕求婚，但皆遭拒絕。8日他透過電話表白未果，隔天上午上課前仍不死心，直接走到教室內當眾示愛。

未料，在桑迪帕再次拒絕後，普林斯突然從書包掏出手槍，朝她頭部近距離開槍，直接將其爆頭，使桑迪帕當場死亡，普林斯隨後在教室內舉槍自殺。突如其來的槍響讓現場學生與教職員工嚇壞，眾人四處逃竄躲避，校園一度陷入恐慌。警方接獲報案後迅速出動多組警力到場處理。

警方表示，桑迪帕當場傷重身亡，而普林斯則被緊急送醫搶救。不過對於普林斯是否已死亡，各方說法出現落差，當地村長聲稱他已宣告不治，但警方強調，他僅命危，尚未正式確認死亡消息。

受害者家屬受訪時痛訴，普林斯長期騷擾桑迪帕已持續數月，女兒始終明確拒絕交往，甚至曾遭對方登門威脅。家屬控訴，普林斯曾揚言若桑迪帕不理會他，「就會開槍殺人」，如今悲劇成真，也質疑校方未能有效管控安全，導致學生能攜帶槍枝進入校園。

據悉，另有消息指出，普林斯父親為軍人，數周前才返回部隊，案發時他與母親同住。警方表示，後續仍須透過法醫鑑定、數位證據分析、監視器畫面及相關訪談，才能還原整起案件真相。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995