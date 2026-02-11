　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／柯志恩談高雄市長戰局！酸爆新潮流：選前必演團結戲碼

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

代表國民黨參選高雄市長選舉的立委柯志恩10日接受《ETtoday新聞雲》專訪，她針對民進黨內派系互動、選戰資源與政見節奏等議題，逐一回應，她直言民進黨「選前一定會演得很合作」，更直批「造謠講到我煩透了」，強調政見會在年後以完整架構提出，並用科學數據攤開算給市民看。

綠營派系互動緊繃？柯志恩：選前一定會演得很合作

談到賴瑞隆代表民進黨出戰後，外界觀察綠營新潮流與湧言會派系互動緊繃，加上市長陳其邁在初選階段支持過特定人選，是否會影響整合與選情？柯志恩說，她不確定民進黨是否真如外界所稱「整合不易」，但她相信綠營在選前仍會對外展現團結合作的樣貌，「事實怎麼樣，只有民進黨內部知道」。她也提到，陳其邁在初選時力挺的人選並非賴瑞隆，但基於政治現實與未來布局，「到最後也一定會挺民進黨的候選人」，因此她研判，現階段確實仍有整合的空間，但最終仍會把戲演到「大家都知道他們整合得非常好」。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲過年前，柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》高雄記者的獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

新潮流盤根錯節！柯志恩：藍營資源家道中落、家徒四壁

面對記者追問，民進黨在高雄的新潮流勢力根深蒂固，賴瑞隆背後派系與組織盤根錯節，她「一個人」如何面對？柯志恩回應，新潮流長期在高雄累積金脈、人脈與動員組織，確實是一股不可小覷的龐大勢力，她也坦言國民黨在資源上長期不執政，「根本是家道中落、家徒四壁」，跟綠營差距非常大。但她強調，自己從上一次選舉到現在並未離開高雄，與黨籍議員磨合愈來愈好，在議題攻防上也逐漸形成「接招能力」，未來會靠議員彼此合縱連橫，加上爭取更多中間選民認同來直球對決，「這年頭誰說資源多就有辦法勝選呢」。

針對外界關注她的選戰節奏與策略，柯志恩表示不會跟著民進黨起舞。她說，綠營近期頻頻質疑她「沒提出政見」，並指控財劃法造成高雄少兩百億、總預算審查影響福利，這些說法她認為都是造謠，「我一直強調，我們不用跟著民進黨初選的腳步前進。」她透露自己的規劃是年後、約二月底到三月初提出完整政見，涵蓋產業、勞工、教育文化、婦女與長照等面向，並以數據延伸出具體行動，「會用不同方式很清楚告訴市民，我可以把高雄帶到什麼方向，高雄如何放眼國際」。

對於「少兩百億」說法，柯志恩強調若把一般性補助款、計畫型補助款等都納入，真正落實財劃法反而是幫高雄「增加兩百五十六億」，並非損失。她也將矛頭指向行政院，認為若補助款遭卡，地方民代應該結合在地立委向行政院抗議，而不是把所有責任導向她來做政治操作。她更直言，任何要選市長的人都需要更多經費、也希望高雄建設，「沒有人有道理去阻擋高雄建設，這個邏輯說不通」，她主張把帳目攤開、一筆一筆算給市民看清楚。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩大方公開選戰策略圖 。（圖／記者吳奕靖攝）

綠營金主轉向？柯志恩：獻金開戶後才知道

被問到賴瑞隆受訪時反覆攻擊財劃法與總預算，她是否覺得厭煩？柯志恩直球回覆，「我當然聽得很膩，連記者都聽得很膩。」她表示對方只講「一半事實」，忽略延續型預算與一般性補助等關鍵項目，也反問社會福利是否真的有被砍到，「請問各位所有的福利政策哪一個你沒有領到？」她舉例，過去曾有說法稱因預算刪減行政院南部中心無法辦護照、大家要跑台北，但事後證明根本沒有發生；育兒津貼也照領，顯示相關指控是「謠言一而再再三」。她也補充，總預算爭議其中涉及依法應編列警消與軍警退休等項目，而延續型計畫九成仍如期執行，新興預算中與民生密切相關者也已讓其通過，「我就不能理解為什麼目前為止，好像除了造謠沒有別的事情可以做」。

至於近期民調顯示雙方差距縮小甚至互有領先，柯志恩表示尊重但不被牽著走。她回顧三年半前對上陳其邁時，民調常被做成「十三趴、十八趴」，陳其邁卻高達六十多趴，最後她實際得票率仍有四十趴，因此她認為民調只能參考，甚至自嘲「拿最低的再往上加二十七趴可能才是真實」。她也質疑民進黨初選階段民調「四個人都破五十」的合理性，強調最後仍要看投票結果，「十一月二十八號票投出來才算數」。

▲柯志恩高雄專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩面對民進黨的攻勢，強調「造謠講到我煩透了」 。（圖／記者吳奕靖攝）

專訪中也談到選戰資源氛圍是否有所改變？柯志恩表示，過去與國民黨議員合掛看板時，常傳出「查水表」或租借者遭遇困擾，確實曾真實發生；但這一次比三年半前「友善非常非常多」，不少人願意租、甚至主動提供。她說如今整體局勢重新洗牌，外界感覺選情五五波，使得資源面更願意與她接觸。

賴瑞隆陷霸凌門？　柯志恩：家人不必被拖下水

被問及外傳綠營金主是否向她靠攏？柯志恩透露，確實有不少過去支持綠營、在初選結束後願意給她空間的地方人士與各行各業長輩，對她提出拜訪都表示歡迎，與三年半前「電話不接、按門鈴也不在」形成對比。她說，很多企業與社團都希望藍綠不要分得太清楚、不必選邊站，在新的局面裡願意多觀察、多接觸，「願意認識我、表達友善，未來就有很多可能」。至於更實質的金援與動員，她坦言仍要等政治獻金開戶與造勢動員實際發生才能判斷，「開戶了我才會知道有沒有人捐，動員了我才會知道有沒有人來」。

另外，針對近期網路迷因把賴瑞隆與「霸凌案件」做連結，柯志恩表示自己身為母親、老師，不願把這種事操作在選戰上，尤其牽涉孩子與家庭，「沒有一個孩子的父親會希望自己的孩子是如此」。她主張選舉應回到政策、理念與宗旨，家人被捲入後的二度解讀「大可不必」，她也以自身遭遇為例，指出政治人物家人常被放大攻擊，只能將心比心。所以談到兒子前女友在社群發表政治意見引發話題，柯志恩說她尊重對方表達，她強調兒子是獨立個體，母親不應代為評論。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄2026高雄市長選舉國民黨柯志恩賴瑞隆市長專訪

