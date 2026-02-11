　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（11日）上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對國防特別預算議題，賴清德表示，美國國家安全戰略報告，強調是集體防禦、責任分擔，日本今年國防預算高達1.8兆台幣、韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已，有句俗話「自助人助」，今天如果對於台灣國安不盡心盡力，怎麼能夠希望國際社會對台灣支持，希望要過年了，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。

針對媒體詢問「高市早苗勝選表示日本民眾對增加國防的強烈支持，但在臺灣國會對增加軍費是沒有共識的，會擔心成為第一島鏈的安全破口嗎？對友盟的軍事合作信任會有影響？至今美方有傳達什麼樣的訊息」？賴清德表示，為了要向國際社會展現守護國家、維護區域和平穩定的決心，從蔡總統時代逐年增加國防預算，在今年也提出國防特別預算條例，就是要強化國防的力量、強化防衛的韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時進一步維護區域和平穩定。

賴清德指出，看美國最近國家安全戰略報告，可以清楚看得出來，美國強調是集體防禦、責任分擔，也就是說就印太區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太國家通通都要分擔責任，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣、韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已，但這是展現決心。

賴清德說，自己想高市早苗首相之所以獲得廣大民眾支持，也是因為除了強化國力讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該這樣做。

賴清德說，這也是今天自己和蕭美琴副總統、國防部長顧立雄、三軍司令召開記者會的原因，希望國人能支持國軍、國防預算，希望朝野在下一個會期盡速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海和平穩定。

賴清德強調，有句俗話「自助人助」，今天如果對於台灣國家安全，台灣不盡心盡力的話，怎麼能夠希望國際社會對台灣、對台海和平穩定的支持，這個道理是淺顯易懂，希望要過年了，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算的審議當作最最最優先的法案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北市刑大遭搜索！
快訊／內湖民宅大火！　「多人受困」搶救中
大都更時代！北市推建築節能一級建物「房屋稅減稅5％」
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了
名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」恐猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周曉芸初選敗給素人提複查　黃國昌重申照制度走：我不會做任何協調

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

大都更時代！　北市推建築節能一級建物「可享房屋稅減稅5％」

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

李四川與輝達簽約後選新北？　蔣萬安「甜笑」：唉呀！不要啦！

邀五院院長茶敘談什麼？　賴清德：就是茶敘、不強調什麼任務

賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

周曉芸初選敗給素人提複查　黃國昌重申照制度走：我不會做任何協調

黃光芹轟：藍黨中央隨楊瓊瓔起舞　嘴巴說公平「實際拖磨江啟臣」

羅智強諷辦高金素梅「三字就夠」　嗆賴清德：莫須有就能斬人

大都更時代！　北市推建築節能一級建物「可享房屋稅減稅5％」

高金案27小時偵辦時間軸　Matzka妻涉案關鍵一次看

賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

李四川與輝達簽約後選新北？　蔣萬安「甜笑」：唉呀！不要啦！

邀五院院長茶敘談什麼？　賴清德：就是茶敘、不強調什麼任務

賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

過年在家沒事做？天天看新聞抽你去高雄櫻花季嗨

春節前跨海急尋親人　金門警2小時助團圓

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣！」百萬人看哭喊來台

西島隆弘宣布正式退出AAA！　「聲帶疾病惡化」2年動4次手術

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

中芯國際2025年淨利增長36％　第4季度營業利潤較同期下降23％

曾莞婷心碎告別16年愛犬！　「連最後一刻你都在等我回家」

快訊／新北市刑大遭搜索！　小隊長涉「郭哲敏洗錢案」被帶回

命2歲女童「搭拱橋」！外送員幫友人顧小孩卻虐童　判1年半定讞

恆春半島春節恐湧車潮　台26線交管措施一次看

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

政治熱門新聞

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

林楚茵、吳沛憶踏進波蘭國會　會議主席歷史首次介紹台灣立委

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

中國官媒轟文總春節用字沒「Chinese」　網發現中國外交部也是！

曝綠營前輩點名「2026恐落選」　詹江村：我坦然面對

更多熱門

相關新聞

駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

駁「換妃」傳聞　陳亭妃：台南整合沒問題！藍營見縫插針大可不必

歷經「妃憲大戰」，民進黨2026台南市長選舉提名立委陳亭妃出戰，但地方仍盛傳「台南換妃」、「妃下憲上」雜音。對此，陳亭妃今（11日）再次親駁此傳言，「大家真的想太多了」，台南整合絕對沒問題。民進黨傳統初選是一個階段，大選又是另一個階段，大家要同心協力贏得2026，成為總統賴清德2028連任最大底氣。而針對胞妹、四連霸現任議員陳怡珍不連任遭質疑提早卡位立委補選，陳亭妃強調，現在一定是把市長這局穩住，才有所謂的下一步，「沒有那麼會準備啦！」

在野黨推齊頭式加薪3萬　顧立雄：難反映勤務專業特性

在野黨推齊頭式加薪3萬　顧立雄：難反映勤務專業特性

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

姚文智讚賈永婕「賈董可以」　邀參加義光教會228追思禮拜

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！延宕武器交付

關鍵字：

影音軍購賴清德國民黨記者會民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面