賴清德：自助人助！　盼朝野新會期將國防預算當作「最最最優先」法案

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（11日）上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，針對國防特別預算議題，賴清德表示，美國國家安全戰略報告，強調是集體防禦、責任分擔，日本今年國防預算高達1.8兆台幣、韓國高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已，有句俗話「自助人助」，今天如果對於台灣國安不盡心盡力，怎麼能夠希望國際社會對台灣支持，希望要過年了，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算當作最最最優先的法案。

針對媒體詢問「高市早苗勝選表示日本民眾對增加國防的強烈支持，但在臺灣國會對增加軍費是沒有共識的，會擔心成為第一島鏈的安全破口嗎？對友盟的軍事合作信任會有影響？至今美方有傳達什麼樣的訊息」？賴清德表示，為了要向國際社會展現守護國家、維護區域和平穩定的決心，從蔡總統時代逐年增加國防預算，在今年也提出國防特別預算條例，就是要強化國防的力量、強化防衛的韌性，才有辦法保護國家安全、維護民主自由的生活體制，同時進一步維護區域和平穩定。

賴清德指出，看美國最近國家安全戰略報告，可以清楚看得出來，美國強調是集體防禦、責任分擔，也就是說就印太區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太國家通通都要分擔責任，日本今年的國防預算高達1.8兆台幣、韓國今年的國防預算高達1.4兆台幣，台灣今年總共才8000多億，國防特別預算1.25兆也分8年編列，攤開來1年才1千5、6百億而已，但這是展現決心。

賴清德說，自己想高市早苗首相之所以獲得廣大民眾支持，也是因為除了強化國力讓日本強大富裕以外，也展現了日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該這樣做。

賴清德說，這也是今天自己和蕭美琴副總統、國防部長顧立雄、三軍司令召開記者會的原因，希望國人能支持國軍、國防預算，希望朝野在下一個會期盡速審議通過，讓國際社會能夠持續關注台海和平穩定。

賴清德強調，有句俗話「自助人助」，今天如果對於台灣國家安全，台灣不盡心盡力的話，怎麼能夠希望國際社會對台灣、對台海和平穩定的支持，這個道理是淺顯易懂，希望要過年了，新會期即將開始，朝野不分黨派都能將國防特別預算、中央政府總預算的審議當作最最最優先的法案。