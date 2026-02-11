　
民生消費

頂呱呱現省55元！速食店優惠整理　肯德基買1送1

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲速食店本周優惠整理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱今日「周三會員日」祭出指定組合現省55元，肯德基則是咔啦脆雞、中薯買1送1。另外，21風味館及麥當勞本周各有6大優惠，漢堡王「華堡日」限時3天華堡套餐特價169元。

▲▼漢堡王華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡日推華堡套餐特價169元。

●肯德基
肯德基炸翻星期三活動今日推出咔啦脆雞買1送1，2塊特價71元，炸雞桶也下殺56折，6塊咔啦脆雞特價239元，還有中薯買1送1，2份香酥脆薯特價52元。以上優惠，上午10時30分起於PK APP開放搶券，使用期限至13日。

●頂呱呱
頂呱呱周三會員日今日祭出「爽脆組合特價159元」，內含原味雞腿1隻、雞脖子1份、地瓜薯條1份，現省55元，須至官方LINE領券，桃園機場、松山機場店不適用。

●21風味館（21PLUS）
21風味館品牌日今祭出6大優惠，包括21香草烤雞特價369元，現省161元；21香草烤半雞特價189元，下殺66折，以及香草烤雞腿特價89元、2隻香草烤雞腿特價170元、香脆炸雞桶5入特價288元、2塊香脆炸雞特價115元。21TOGO、外送平台不適用。

●麥當勞
麥當勞APP本周推6大優惠，包括單筆消費滿200元送大薯、買超值全餐送小薯、買超值全餐送小杯玉米湯、單點38元中杯飲品買1送1、單點經典滿福系列送薯餅（含蕈菇系列）、單點陽光蛋堡系列送薯餅，使用期限至2月15日。

●漢堡王
漢堡王本周華堡日祭出「華堡套餐特價169元」，內含皇家華堡1顆、小薯1份、中飲1杯，現省62元，13日至15日開跑，售完為止。機場店、科技廠店、兒童樂園店不適用。

02/09 全台詐欺最新數據

名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」恐猝死

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

