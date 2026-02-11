談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

2026年對台工作會議近日在北京召開，大陸國台辦表示，將堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，同時暢通和便利兩岸人員往來。

大陸的對台工作會議9日至10日在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧提到，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日於例行記者會上表示，將按照會議部署和要求，全面貫徹落實中共中央總書記習近平關於對台工作的論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

朱鳳蓮指出，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

朱鳳蓮強調，將支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。

此外，農曆新年將至，朱鳳蓮介紹，2月10日至12日，國台辦主任宋濤在福建福州看望慰問台胞台商，出席台商台胞迎新春座談會和兩岸同胞共賀丙午新春聯誼活動，聽取意見建議，與台商台胞台青代表、台灣工商界人士和金門、馬祖鄉親共迎新春。