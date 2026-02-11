打臉！川普爆20年前早知艾普斯坦惡行　商務部長認曾登「戀童島」

▲ 2000年川普、梅蘭妮亞、艾普斯坦與麥絲威爾。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與已故淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）的關係再度成為焦點，聯邦調查局（FBI）最新解密文件揭露，川普早在2006年便曾稱「所有人都知道艾普斯坦在做這種事」，與他過去多次公開宣稱對其惡行毫不知情的說法矛盾。而他的內閣成員、商務部長盧特尼克也因隱瞞與艾普斯坦來往，面臨兩黨議員逼宮呼聲。

FBI文件曝2006年通話 川普稱「每個人都知道」

綜合BBC等外媒，根據聯邦調查局2019年10月的訪談紀錄，前棕櫚灘警察局長瑞特（Michael Reiter）表示曾在2006年7月接獲川普來電，他轉述川普當時說法，「謝天謝地你們正在阻止他，每個人都知道他一直在做這些事。」

文件進一步指出，川普在通話中提到已將艾普斯坦趕出海湖莊園，並稱「紐約的人都知道他很噁心」，還特別建議警方將調查焦點放在艾普斯坦女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）身上，形容她「非常邪惡」，而她後來因協助艾普斯坦招募未成年少女被判20年徒刑。

瑞特還向FBI表示，川普曾稱他在艾普斯坦和未成年人混在一起時也在場，但他當下「馬上就離開了」。瑞特也強調，川普是佛州警方展開調查後「最早來電的人之一」。

2019年受訪稱「毫無頭緒」 前後說法矛盾

然而，這份文件與川普2019年對外的說法形成強烈對比。當年艾普斯坦因性販運罪被捕，川普受訪時斬釘截鐵地表示，「我完全不知情，我已經很多很多年沒跟他說過話了。」當被問及是否對艾普斯坦有任何懷疑時，川普回答，「沒有，我毫無頭緒。」

對於這份20年前的通話紀錄，司法部官員聲明表示，目前並未掌握任何佐證資料能證實川普在20年前曾聯繫執法單位。白宮發言人李維特則避免直接證實，僅稱「這通電話在2006年可能發生也可能沒發生」，但強調若確有其事，反而證明川普一貫的說法——他因為艾普斯坦「是個怪咖」而將其逐出海湖莊園。

川普稱因「挖角員工」與艾普斯坦絕交

川普與艾普斯坦在1990年代經常一起社交並同框合照，但白宮堅稱川普早在約2004年就和對方斷絕往來，遠早於艾普斯坦首次被捕。川普去年7月受訪時解釋，兩人決裂是因艾普斯坦試圖「挖角」海湖莊園的員工，「我警告過他不要挖我們的人，他當時答應了，但沒多久又這麼做，我就叫他滾蛋」。

商務部長盧特尼克認了登「戀童島」用餐

▲ 盧特尼克坦承曾和家人登上「戀童島」。（圖／達志影像）

另一方面，商務部長盧特尼克的處境更加尷尬。司法部1月公布的艾普斯坦相關文件中，電子郵件紀錄顯示盧特尼克曾在聲稱斷聯多年後，仍前往艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼用餐，這座小聖詹姆斯島（Little St. James）因多起性剝削指控而被稱為「戀童島」或「罪惡之島」。

盧特尼克10日出席參議院聽證會時坦承，曾在2012年帶著妻子、4名子女和另一對夫婦造訪該島，「我們在島上吃了午餐，待了大約1小時就離開，這是家庭度假」。他辯稱只是因開船經過島嶼附近才順道停留，強調「我跟他幾乎沒有任何關係」，兩人14年間僅交換約10封電郵、見過3次面。

兩黨議員逼宮要求辭職 川普仍力挺

民主黨參議員謝安達（Adam Schiff）痛批盧特尼克應立即辭職，共和黨眾議員馬西（Tom Massie）也呼籲盧特尼克主動請辭，「坦白說，這能讓總統日子好過一點」。白宮發言人李維特對此回應，盧特尼克「仍是川普團隊的重要成員，總統完全支持部長。」