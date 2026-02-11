就在大學校園旁！屏東販毒集團租學生套房　警逮4嫌查扣各式毒品

記者陳崑福／屏東報導

農曆年前，里港警分局啟動為期一週「大掃蕩、安民心」專案，鎖定毒品、詐欺及賭博等不法行為強勢出擊。警方事前縝密蒐證，向地檢署及法院聲請多張搜索、拘票，結合高密度路檢、臨檢與聯合稽查勤務，全力掃蕩不法勢力，成功瓦解藏身校園周邊學生出租套房及民宅之販毒集團，有效淨化治安、穩定民心。

▲里港警方年前大掃蕩。（圖／記者陳崑福翻攝）

為迎接農曆新年，里港警分局自規為期一週「大掃蕩、安民心」專案，期前蒐證整備，執行毒品、詐欺、賭博等案件查緝，向地檢署、法院共申請搜索票8張、拘票9張，強勢逮捕犯嫌維護轄區治安，同時統合警力以高強度路檢、臨檢、聯合稽查等勤務取締不法，共計動員警力160人次，規劃共15班次專案查緝勤務，提升見警率與臨檢密度，至10日止，共查獲毒品、詐欺、賭博、公共危險、通緝、非法外籍移工等各類刑案45件58人。

這次專案共查扣第一級毒品海洛因41.2公克、第二級毒品安非他命及依托咪酯共588.78公克、第三級毒品愷他命53公斤、甘油、丙二醇、電子磅秤、空煙彈、依托咪酯分裝器、漏斗、分裝袋等分裝器具1批，自小客車1部、手機15支等證物，其中連續2日於某科大校園旁學生出租套房及九如地區民宅查獲辛姓、王姓、陳姓及楊姓等4嫌販賣海洛因、安非他命及依托咪酯等一、二級毒品及分裝場。

據悉，辛姓男子等3人認學生出租套房價格便宜，另一方面可避檢警查緝耳目，並已承租兩個月，不料仍被查獲。訊後分別依毒品危害防制條例等罪嫌送辦。