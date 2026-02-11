為了川普大吵！她竟遭親爹「開槍擊斃」　倒臥浴室亡

▲露西被父親槍殺當天，才為了川普話題，與爸爸激烈爭執。（圖／翻攝柴郡警方）

記者吳美依／綜合報導

英國23歲女子露西（Lucy Harrison）為了美國總統川普相關話題，與父親爆發激烈爭執，未料當天稍晚，竟被父親持槍擊斃。

赴美探父 多次為了川普大吵

去年1月，來自英國柴郡（Cheshire）的露西與男友遠赴美國，拜訪定居德州普洛斯珀（Prosper）的父親克里斯（Kris Harrison）。

男友山姆（Sam Littler）出庭作證時說，女友每次聽見父親談到自己擁有槍枝的話題時，都感到相當不滿。1月10日，他們準備搭機返回英國的那一天早上，父女倆又因川普發生嚴重口角。

山姆說，「克里斯和露西大吵一架，最後露西跑上樓，非常難過。」爭執過程中，露西質問父親「如果我被性侵，你作何感想？」克里斯卻回應，還有另外2個女兒跟他住在一起，所以不會太難過。

準備出發前往機場的半小時前，克里斯牽著女兒的手走進一樓臥房。大約15秒後，山姆聽見一聲巨響，接著克里斯開始呼喊妻子希瑟（Heather）的名字，「我記得我衝進房間，露西倒在浴室入口附近的地板上。而克里斯只是一直尖叫、語無倫次」。

證據不足未起訴 被告未出庭

露西母親珍（Jane Coates）出庭時形容，女兒是「真正充滿生命力的人」，「她在乎很多事，對很多事情充滿熱情，也喜歡針對自己認為重要的議題展開辯論。」

不過，美國大陪審團認定證據不足，因此未對任何人提出起訴。庭上也透露，克里斯曾因酒精成癮接受勒戒治療。

克里斯沒有親自出庭，但透過律師發表聲明稱，「我完全接受自己行為的後果，每一天都承受著失去她的重擔，這份重擔也將伴隨我一生」，並表示要繼續努力成為最好的父親，「讓露西的記憶延續下去」。