　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為了川普大吵！她竟遭親爹「開槍擊斃」　倒臥浴室亡

▲▼為了川普大吵！她赴美探親　遭親爹「持槍擊斃」倒浴室亡。（圖／翻攝柴郡警方）

▲露西被父親槍殺當天，才為了川普話題，與爸爸激烈爭執。（圖／翻攝柴郡警方）

記者吳美依／綜合報導

英國23歲女子露西（Lucy Harrison）為了美國總統川普相關話題，與父親爆發激烈爭執，未料當天稍晚，竟被父親持槍擊斃。

赴美探父　多次為了川普大吵

去年1月，來自英國柴郡（Cheshire）的露西與男友遠赴美國，拜訪定居德州普洛斯珀（Prosper）的父親克里斯（Kris Harrison）。

男友山姆（Sam Littler）出庭作證時說，女友每次聽見父親談到自己擁有槍枝的話題時，都感到相當不滿。1月10日，他們準備搭機返回英國的那一天早上，父女倆又因川普發生嚴重口角。

山姆說，「克里斯和露西大吵一架，最後露西跑上樓，非常難過。」爭執過程中，露西質問父親「如果我被性侵，你作何感想？」克里斯卻回應，還有另外2個女兒跟他住在一起，所以不會太難過。

準備出發前往機場的半小時前，克里斯牽著女兒的手走進一樓臥房。大約15秒後，山姆聽見一聲巨響，接著克里斯開始呼喊妻子希瑟（Heather）的名字，「我記得我衝進房間，露西倒在浴室入口附近的地板上。而克里斯只是一直尖叫、語無倫次」。

證據不足未起訴　被告未出庭

露西母親珍（Jane Coates）出庭時形容，女兒是「真正充滿生命力的人」，「她在乎很多事，對很多事情充滿熱情，也喜歡針對自己認為重要的議題展開辯論。」

不過，美國大陪審團認定證據不足，因此未對任何人提出起訴。庭上也透露，克里斯曾因酒精成癮接受勒戒治療。

克里斯沒有親自出庭，但透過律師發表聲明稱，「我完全接受自己行為的後果，每一天都承受著失去她的重擔，這份重擔也將伴隨我一生」，並表示要繼續努力成為最好的父親，「讓露西的記憶延續下去」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
401 1 4098 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寇世勳追加嚴正聲明！　控欺騙「否則絕不參演」
快訊／台股大暴衝！　台積電1張200萬邁進中
快訊／加拿大校園槍擊「10死數十傷」　槍手闖高中掃射
快訊／蛋撻「內餡包電池」　肯德基道歉了
名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」恐猝死
藍白稱因不幫軍人加薪卡軍購　賴清德駁：加薪14％、23項加給
「大到不知怎麼補」法說利多大放送！　漲半根停板

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

快訊／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」　槍手闖中學掃射

為了川普大吵！她竟遭親爹「開槍擊斃」　倒臥浴室亡

眾議院改選結束　日本學者感嘆佩服：台灣人「更瘋政治」！

求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學　教室行兇畫面曝

帛琉參議長被美國制裁！　收受賄賂「替北京喉舌」

川普「緩扣油輪」考慮加派航艦對付伊朗：談不成就來真的

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

快訊／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」　槍手闖中學掃射

為了川普大吵！她竟遭親爹「開槍擊斃」　倒臥浴室亡

眾議院改選結束　日本學者感嘆佩服：台灣人「更瘋政治」！

求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學　教室行兇畫面曝

帛琉參議長被美國制裁！　收受賄賂「替北京喉舌」

川普「緩扣油輪」考慮加派航艦對付伊朗：談不成就來真的

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

「快樂冒險家」小巨人品格營登場　培養孩子正向價值觀

房市賣壓來了！　去年使照核發14.3萬宅創29年新高

醉到等紅燈也在晃！酒駕4犯被判5個月　騎士仍想求免關

談今年對台工作　國台辦：堅定支持台灣「愛國統一力量」

面板股蛇年封關猛攻！友達轉盈配息今強漲7％　瑞軒攻漲停

陸74歲醫學泰斗7天完成7大洲馬拉松　連南極都去了！目標跑到100歲

賴清德：這屆立委從議會上來　工作層次跟最高民意殿堂運作不同

又是酒駕！台中男變換車道撞廂型車再掃2機車　3人受傷

川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

台積電1張200萬邁進中！飆40元衝1920天價　台股暴衝33630新高

【魔法部不管了？】舞台上直接印鈔票！　印鈔機印出滿滿大仙鈔

國際熱門新聞

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

台積電ADR漲1.83％！　AI疑慮再起美股跌多漲少

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

差35歲！嫩妻閃嫁70歲富商尪　拚試管也要生

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

即／加拿大校園槍擊「至少10死25傷」

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

更多熱門

相關新聞

求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學

求婚被拒！印度男大生「開槍爆頭」女同學

印度旁遮普邦塔恩塔蘭縣驚傳駭人校園情殺案，一所法學院9日發生槍擊事件，一名20歲大一新生向女同學求婚遭拒，竟在教室內當眾開槍射殺對方，隨後朝自己頭部開槍，震驚校園與社會。被害人已確定死亡，但目前對於嫌犯生死說法不一。

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

美方一中各表敘事　才是真正的支持台灣

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

川習通話85分鐘對應國共論壇　釋出的訊息是什麼？

淫魔富商前女友　國會前拒答所有問題

淫魔富商前女友　國會前拒答所有問題

川普擬豁免晶片關稅　台積電握分配權

川普擬豁免晶片關稅　台積電握分配權

關鍵字：

槍擊川普川粉

讀者迴響

熱門新聞

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

「美規車零關稅」即將定案

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面