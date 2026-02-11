國台辦：航班需求應由市場決定　民進黨放開限制「一試便知」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

兩岸航點目前尚未完全恢復常態，我方多次重申當前客源不足問題。大陸國台辦今（11）日表示，2025年兩岸航線的平均客座率達到80％，充分反映兩岸直航航班的旺盛需求，強調有沒有航班需求，應由市場決定，「民進黨當局可以放開限制，一試便知」。

國台辦日前表示，兩岸民眾對於兩岸直航航點全面復航呼聲強烈，希望台灣盡快取消限制，滿足出行需求。陸委會則回應，沒有團體客源，航空公司飛一班、賠一班，誘因不大。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日於例行記者會上表示，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態，大陸14個城市每周執飛兩岸航線300餘班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。

朱鳳蓮說，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹；而民進黨當局不僅未予積極回應，反而一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障。她稱，當前兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局干擾阻撓。

朱鳳蓮強調，兩岸航線有沒有客源，數據會說話。據統計，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，兩岸航線的平均客座率達到80％，「充分反映兩岸直航航班的旺盛需求」。

朱鳳蓮表示，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。「到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試便知。」

此外，2026年大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生、普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生等工作將於近期啟動。朱鳳蓮介紹招生途徑，並強調歡迎更多有志台灣學生報考大陸高校，與大陸學生一起學習、共同成長，也將繼續為台灣學生赴大陸學習深造提供更多便利和服務。