眾議院改選結束　日本學者感嘆佩服：台灣人「更瘋政治」！

▲日本眾議院改選8日進行投開票，選舉官員正進行計票作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院8日改選落幕，首相高市早苗率領自民黨奪下316席，超過國會3分之2門檻。不過，相較席次大勝，更引發討論的是投票率僅56.3%。長期關注台灣選情、多次精準預測選舉結果的日本學者小笠原欣幸直言，若與台灣2024年總統大選71.9%相比，差距達15.6個百分點，「光看投票率，就能看出台灣人更熱衷於政治」。

小笠原欣幸昨（10）日在臉書分析指出，日本總務省公布，本次眾議院選舉投票率為56.3%，雖高於前次選舉，但僅上升2.4個百分點。上屆選舉投票率曾創下戰後第3低紀錄，本次雖未再探底，整體參與度仍偏低。他也提到，投票日當天日本多地降雪，因此推測影響民眾外出投票意願。

不過，提前投票人數卻顯著增加，成為此次選舉的一大特點。數據顯示，提前投票達2701萬人，較上屆增加約3成，占全體選民26.1%。他指出，「預料因天氣不佳而選擇提前投票的選民應該不少」，顯示部分選民已事前因應天候變化。

小笠原欣幸進一步把日本與台灣最重要的選舉做對比。他表示，日本的關鍵選舉為眾議院選舉，台灣則是總統大選。自1996年台灣實施總統直選以來，雙方投票率長期呈現落差。最新一次2024年台灣總統大選投票率為71.9%，比日本這次眾議院選舉足足高出15.6個百分點。

值得注意的是，台灣並未像日本一樣設置提前投票或不在籍投票制度，且投票時間僅限上午8時至下午4時為止，制度設計上比日本更為嚴格。然而在此條件下，台灣投票率仍明顯領先。小笠原欣幸直言，比起日本人，這反映出台灣選民對政治的關注度相對更高。