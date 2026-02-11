　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深夜PO露背健身照！謝典霖：我一直在準備的路上...貼文引熱議

▲彰化縣議長po健身照寫我一直在準備的路上。（圖／翻攝自謝典林臉書）

▲彰化縣議長PO健身照，強調「一直在準備的路上」。（圖／翻攝自謝典林臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會議長謝典霖近日動作頻頻，在網路與地方行程上都引發高度關注。繼9日參訪新竹「啟德機械起重工程公司」總部，與「吊車大王」胡漢龑互動熱絡，大跳開心舞並暢談企業公益後，10日深夜他再度於社群平台發文，附上一張展現鍛鍊成果的背部健身照，文中強調自己「一直在準備的路上」，此番言論立即引發網友熱烈討論，猜測此舉是否為進軍縣長寶座鋪路。

謝典霖議長日前前往啟德機械總部「啟德白宮」，與董事長胡漢龑會面。兩人除了輕鬆共舞、拍攝短片，也針對企業社會責任進行深度交流。謝典霖大力讚揚胡漢龑長期投入公益的實際行動，並呼籲更多企業能加入善的循環，共同讓台灣社會更好。此行程被視為議長積極拓展外界連結、塑造正面形象的安排。

▲彰化議長謝典霖合體竹北吊車大王。（圖／翻攝自謝典霖臉書）

▲彰化議長謝典霖合體竹北吊車大王。（圖／翻攝自謝典林臉書）

深夜PO文藏玄機 「準備承擔」說法引揣測

然而，更引發政壇漣漪的是他10日晚間的發文。經歷先前「豪宅開箱」影片引起的風波後，謝典霖此次以感性文字分享心境。他提到這段時間讓生活慢下來，透過規律健身進行自我對話，將思緒理清、讓心安定。他比喻面對壓力與困難如同訓練，不能躁進也無法閃躲，唯有每日踏實準備。

文中關鍵點出「彰化正站在一個重要的轉折點」，他坦言思考能為土地多做什麼，並強調「不是為了某一個位置，而是是否已經準備好，去承擔那份重量」。文末更以「重要的是，我一直在準備的路上」作結。由於其胞姊、立委謝衣鳯已表態爭取縣長提名，謝典霖此文被外界解讀為對參選縣長仍「不死心」，政治動向再度成為焦點。

▲謝衣鳯及謝典霖父親謝新隆(左3)。（圖／翻攝自二林仁和宮）

▲立委謝衣鳯及議長謝典霖父親謝新隆(左3)。（圖／翻攝自二林仁和宮）

風波後力求扭轉 地方看法兩極

地方政壇人士分析，謝典霖近期從參訪企業到深夜發文，一連串舉動可能意在創造網路聲量，試圖扭轉「豪宅開箱」帶來的負面觀感，重新喚回支持者熱情。其父親謝新隆日前曾表示「兩個孩子個性都太急」，導致姊弟倆一度暫停對外發言。如今謝典霖再度主動出擊，並以「準備承擔」暗示可能更上層樓的決心，確實已成功吸引目光。

▲彰化議長謝典霖合體竹北吊車大王。（圖／翻攝自謝典霖臉書）

▲彰化議長謝典霖合體竹北吊車大王。（圖／翻攝自謝典林臉書）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

彰化縣議會議長謝典霖昨（9日）參訪啟德機械起重工程公司位於新竹的企業總部「啟德白宮」，與素有「吊車大王」之稱的董事長胡漢龑會面。兩人一見面便互動熱絡，不僅共跳「開心舞」、合體拍攝短片，更針對企業社會責任與公益行動進行深度交流。謝典霖事後在個人社群發文，稱許胡漢龑長期以實際行動投入公益，並期待更多企業加入善的循環，讓台灣社會持續發光。

謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

謝衣鳯、陳素月「C位同台」　齊為家扶兒送暖

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

幕後／民進黨「7縣市」提名陷僵局　農曆年前整隊期望落空

北市松信議員戰再添一人！許原榮宣布參選　韓國瑜大讚：團隊寶藏

北市松信議員戰再添一人！許原榮宣布參選　韓國瑜大讚：團隊寶藏

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

