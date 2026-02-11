　
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影

瘋電影／家弒服務　入住豪門後兩個女人的戰爭正式開始

文／賴賴

▲▼家弒服務（圖／車庫娛樂）

瘋言瘋語：

這部作品可說是帶有鮮明女性視角的驚悚題材，俊男美女的卡司十分吸睛。整體場景多集中在單一室內空間完成，不僅讓敘事更緊湊，也在製作成本上展現聰明配置。劇情節奏流暢、反轉安排得宜，觀賞過程張力十足。

兩位女主角兼具外貌與智慧，面對渣男與壓迫處境時展現高度謀略與行動力，讓角色不再只是受害者，而是掌握局勢的主導者。作品先呈現女性遭遇社會性羞辱與家暴陰影，再逐步推向心理驚悚與反擊，題材相對新穎，也帶出一定程度的社會觀察。

類似的驚悚敘事過去常結合家庭或照護元素，本片則透過更精準的商業包裝與角色塑造，讓娛樂性與議題性取得平衡。既具市場吸引力，也呈現女性自我覺醒與反擊的敘事張力，整體而言是一部兼顧話題性與可看度的驚悚電影。

 

片　　名： 家弒服務
英文片名： The Housemaid
導演：保羅費格
演員：席德妮史威尼、亞曼達塞佛瑞、布蘭登斯克勒納、米歇爾莫羅尼
類型：劇情
片長：2 時 11 分
上映日期：2025/12/31
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

改編自驚悚小說，劇情講述一名生活潦倒且有前科的年輕女子米莉，成為富豪夫婦妮娜與安德魯的住家幫傭。她原以為生活有了轉機，卻發現女主人陰陽怪氣，看似完美的家庭背後隱藏著令人窒息的變態控制與潛在危險，隨後演變成女傭與女主人之間的致命心理交鋒。

▲▼家弒服務（圖／車庫娛樂）

▲天菜型的有錢老公人人稱羨，誰能抵擋富有的溫柔善良的英俊猛男。

▲▼家弒服務（圖／車庫娛樂）

▲正妹管家絕對是全世界女主人的天敵。

▲▼家弒服務（圖／車庫娛樂）

▲園丁看到了這個家庭發生的一切。

瘋電影／家弒服務　入住豪門後兩個女人的戰爭正式開始

瘋電影.賴賴.家弒服務.席德妮史威尼.亞曼達塞佛瑞.布蘭登斯克勒納.米歇爾莫羅尼

