川普炮艦外交失焦！台灣淪亞洲「戰略破口」　彭博揭5大可能路徑

▲由台北101大樓所構成的天際線。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

《彭博經濟研究》（Bloomberg Economics）最新分析指出，美國總統川普的外交與安全布局偏重西半球與中東，至於身為全球經濟與科技重心的亞洲則是明顯分心。台灣作為全球先進半導體核心，一旦台海局勢失控，第一年就可能讓全球GDP減少9.6%、折合約10.6兆美元，衝擊規模遠超金融海嘯與新冠疫情，成為世界經濟的最大潛在破口。

台灣掌握全球62%最先進邏輯晶片產能，晶片相關產業占全球附加價值產出約5.3%，規模接近6兆美元。台積電（TSMC）掌握全球7成晶圓代工營收，客戶涵蓋蘋果、輝達（Nvidia）、高通等科技巨頭。台灣不僅是晶片生產重鎮，更是AI與智慧科技的全球供應鏈命脈。一旦衝突爆發，全球電子、汽車及運輸設備產業將首當其衝。

《彭博》模擬台海可能發生的5種情境，包括全面戰爭、海空封鎖、緊張升高但未形成危機、勉強維持現狀，以及走向和解或緩和。其中，全面戰爭的代價最為驚人：若中國對台灣動武並引爆美中直接發生衝突，台灣GDP可能大幅下滑，而中國與美國GDP分別下降11%與6.6%，至於南韓、日本、歐盟及印度等主要經濟體也將遭受重創。

全球供應鏈中斷、跨太平洋與區域貿易崩解，以及金融市場震盪將形成三重衝擊，影響範圍涵蓋手機、電腦、汽車及半導體產業。

即便不爆發戰爭，封鎖或灰色地帶施壓仍會對晶片供應與貿易造成實質傷害。例如，中國若對台灣實施海空封鎖，全球先進電子產品產能可能減少60%，汽車及家電產業也將下滑約30%，台灣GDP首年估計下降12.5%。而兩岸和解雖可望提升貿易並緩和美中緊張，但在現實政治與戰略競逐下，發生機率極低。

分析指出，台海風險的核心在於美國戰略錯置。當川普政府將注意力集中在格陵蘭、委內瑞拉或中東衝突時，北京卻持續在亞洲累積軍事與經濟籌碼。過去美國依靠「戰略模糊」（strategic ambiguity）維持台海平衡，但現任政府及國會傾向削弱支持，可能使台海成為「最重要卻最難顧全」的戰略前線。

軍事專家指出，中國在海空、導彈及潛艦戰力上快速追平甚至超越美國，尤其地理上更占優勢。若中國評估台灣可能永久脫離，全面攻台雖高風險，但一旦開戰，其軍事與經濟衝擊將迅速擴散至全球。即便美國介入，也可能將短期衝突拉長成高強度對抗，台灣半導體產線和經濟中心仍面臨毀滅性打擊。

彭博報告強調，台灣不只是地緣政治焦點，更是全球經濟重心的「黃金命脈」。晶片產能中斷將拖累科技巨頭市值，從蘋果到AMD的產品供應鏈皆受牽連，海運受阻更可能讓整個亞太貿易停滯。

報告警告，「川普政府外交短期威懾或可見效，長期以來卻可能把亞洲這片江山拱手讓給中國。」