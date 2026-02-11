涉緊急戒嚴遭求處死刑！尹錫悅將面臨一審宣判　法院同意對外直播

▲尹錫悅緊急發布戒嚴、涉嫌主導內亂，將於19日接受一審宣判。（圖／達志影像）



記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急發布戒嚴且涉嫌內亂，被控主導內亂罪，將於19日下午3時進行一審宣判。對此，法院已同意媒體直播審判過程。特檢組已向法官求處死刑，指控尹錫悅違法動員軍警封鎖國會，並企圖拘捕時任主要政黨領袖和中選會職員，引發關注。

根據《韓聯社》，首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官為池貴然）今（11）日指出，已同意媒體於19日下午3時針對尹錫悅主導內亂罪的審判過程進行對外直播，將由法院所持有的設備進行拍攝，並即時傳送給各大媒體對外播送，但因技術因素可能略有延遲。

回顧歷史，直播南韓前總統法院受審過程並非首次。2018年，南韓前總統朴槿惠因閨蜜干政案、國情院特別活動費案接受審判；李明博則因貪污、受賄案出庭受審，皆允許媒體直播。此次宣判，也是三大特檢組（內亂、金建熙、殉職海軍陸戰隊）提起的案件中，第5起直播宣判。

19日一審宣判中，尹錫悅將與包括前國防部長金龍顯、前國軍情報司令官盧尚元、前警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰植等7名核心軍警高層一同受審。法院將在中央地方法院第417號刑事大法庭宣判。據悉，該法庭也曾在30年前審理南韓前總統全斗煥主導內亂一審。

特檢組對涉案官員已提出刑期建議，包括求處金龍顯處無期徒刑、盧尚元30年，趙志浩20年，金峰植15年等。

尹錫悅被控與金龍顯等人共謀，即便沒有戰爭或國家緊急狀態的跡象，仍強行發布違憲且違法的緊急戒嚴，意圖擾亂國家秩序，並動員戒嚴軍與警察封鎖國會，阻止國會解除戒嚴決議。

此外，他還涉嫌企圖拘捕時任國會議長禹元植、當時共同民主黨黨代表李在明（現任南韓總統）、時任國民力量黨代表韓東勳以及中央選舉管理委員會人員。

此次案件一旦宣判，將是南韓從全斗煥受審後的30年來，首次有前總統因犯下內亂罪而被判刑，屆時將成為南韓政治史上最受矚目的司法事件之一。