失蹤10天「終於抓到嫌疑人」！女主播母一夜消失　驚悚時間線曝光

▲薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）的84歲母親已經失蹤第10天。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國NBC《今日秀》知名女主播薩凡納・格思里（Savannah Guthrie）的84歲母親已經失蹤第10天。最新消息指出，當局已經逮捕一名嫌疑人。以下為ABC News的案情時間線（皆為當地時間）。

▼女主播母親失蹤時間線。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

1月31日（六）

5:32 pm

84歲的南西（Nancy Guthrie）搭乘Uber，前往女兒安妮（Annie）家共進晚餐。

9:48 pm

南西被家人載回位於亞歷桑納州土桑市（Tucson）的住家。

2月1日（日）



1:47 am

南西住家門鈴攝影機斷訊。

2:12 am

監控軟體偵測到有人，但無影像紀錄。

2:28 am

南西的心律調節器應用程式與手機斷線。

▼警方趕到南西住處。（圖／達志影像／美聯社）



11:00 am

教友致電家人，告知南西未出席教堂禮拜。

11:56 am

家人抵達南西家，發現她已失蹤。

12:03 pm

家人撥打911報案。



2月2日（一）



警方推測，南西2月1日凌晨在睡夢中被綁架，強調她「並非自願離開」，請求大眾提供線索與協助。

薩凡納趕到土桑市，發文請求各界為其母親祈禱，呼籲「帶她回家」。

2月3日（二）



南西的下落與嫌犯犯案動機仍不明，但警方證實正在審核可能的勒贖信。

▼薩凡納（中間）與手足拍片，請求歹徒放人。（圖／路透）

2月4日（三）



薩凡納與兄弟姊妹發布影片，向歹徒喊話願意談判，但要求提供母親仍活著的證據。

2月5日（四）



警方仍無鎖定嫌疑人。聯邦調查局（FBI）宣布懸賞5萬美元（約新台幣157萬元）。

薩凡納的兄弟卡姆隆（Camron）發布影片，懇求歹徒主動聯繫並建立溝通管道。

2月6日（五）

調查人員鑑定一則新訊息的真實性。

2月7日（六）

家屬發布影片表示已收到訊息，並願意支付贖金。歹徒要求在2月9日下午之前，以比特幣支付600萬美元（約新台幣1.9億）贖金。

▼警方據傳已經逮捕一名嫌疑人。（圖／達志影像／美聯社）



2月9日（一）

薩凡納發布影片，形容目前處於「絕望時刻」，請求公眾提供任何可疑線索。

勒贖信提出的期限已過，但FBI未發現家屬與嫌疑人之間有任何持續通訊，而且尚未鎖定任何嫌疑人。

2月10日（二）



一名美國執法官員向《路透社》透露，這名84歲老婦失蹤9天之後，一名嫌疑人在亞利桑那州被捕。

皮馬郡（Pima County）警長辦公室深夜發布聲明，稱警官在一次交通臨檢時「拘留了一名當事人」，此人正因與南西失蹤案有關接受偵訊。

目前相關單位並未提供更多細節，外界尚不清楚，執法官員透露的嫌疑人，交通臨檢拘留的當事人，是否確為同一人。