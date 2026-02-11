帛琉參議長被美國制裁！　收受賄賂「替北京喉舌」

▲帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務院10日宣布，制裁帛琉參議長包和康（Hokkons Baules），原因是他收受賄賂，為中國政府、企業及犯罪集團提供宣傳及支持，對美國在帛琉利益造成不利影響。

收賄為北京喉舌 帛琉議長被美制裁

帛琉是台灣在大洋洲的3個邦交國之一。

根據美國國務院官網聲明，副發言人皮戈特（Tommy Pigott）指出，包和康「代表中國相關勢力參與重大腐敗行動」，濫用職權接受賄賂，為中國政府、企業和犯罪集團宣傳及提供支持，已對美國在帛琉的利益造成不利影響，因此被列入制裁名單。

▼國務院宣布針對2個太平洋國家政治人物的制裁事宜。（圖／路透）



馬紹爾群島也出事 前市長貪腐美資金

此外，美國國務院也制裁馬紹爾群島（Republic of the Marshall Islands）基利／比基尼／埃吉特社區（Kili/Bikini/Ejit）前市長吉巴斯（Anderson Jibas），因為他在任內涉入重大貪腐事件，大量挪用美國提供的資金，不只浪費美國納稅人的錢，還導致當地人民失業、糧食短缺及電力供應不穩。

被制裁者不得入境 美國持續究責

包和康、吉巴斯被列入制裁名單後，2人及其直系親屬均不得入境美國。

美國國務院特別指出，貪腐行為缺乏究責，削弱大眾對馬紹爾群島政府的信任，也為中國等國施加惡意影響，創造了可乘之機。