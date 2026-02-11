為救愛犬！他遭袋鼠「鎖頭痛毆」全身血　腹部刺出7公分大洞

▲澳洲一名男子遭袋鼠攻擊重傷。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞州一名男子，為了保護愛犬而遭袋鼠攻擊，頭部被緊緊抓住狂毆，腹部兩側也遭爪子刺穿，傷口深達7.6公分，最後靠著友人擊退袋鼠，才終於撿回一命。他事後驚魂未定地說，「我還能活著，真的非常、非常幸運。」

愛犬遇襲 他單挑袋鼠遭痛毆

當事人柯爾（Col）接受澳洲媒體3AW採訪時回憶，他一聽見愛犬狂吠，立刻直覺不對勁，衝出去發現袋鼠正試圖抓他的狗，因此立刻撿起木棍攻擊袋鼠。

柯爾原以為危機解除，請友人把狗狗帶到安全的地方，未料一轉身竟目睹袋鼠「像火箭一樣」從水中衝出來。

柯爾回憶，「牠用頭撞我的臉⋯⋯然後揍我。牠那雙小惡魔一般的手，抓著我的頭不放。牠全程都在咆哮，而我拼命想把牠的手拉開，但牠就是緊緊鎖住。」所幸友人及時拿鏟子介入，才迫使袋鼠退開。

腹部兩側都受傷 醫院待了6小時

柯爾雖然記憶模糊，但推測整起攻擊大約持續25秒。他的傷勢嚴重，「就像車禍一樣」，事後在醫院待了6小時。

柯爾說，「如果我沒有翻身趴下，情況可能糟糕得多。牠把我腹部兩側都弄傷了。超音波顯示（傷口）深達3英寸（約7.6公分）。」儘管死裡逃生，他仍不好意思地說，「被袋鼠打敗有點丟臉。」

當地害蟲防治專家克爾斯蒂克（Alex Krstic）表示，這起事件雖不常見，但「袋鼠確實做得出來。」他指出，袋鼠腎上腺素飆升時「極具攻擊性」，柯爾很幸運沒被「開膛破肚」。