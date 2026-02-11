秒飛日本！彰化芬園5公頃粉紅花海大爆發　櫻花隧道超浪漫

▲芬園櫻花海大爆發。（圖／米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆春節到來，想欣賞壯觀櫻花，總得奔波上山或遠赴日本，但在彰化芬園就有一片超震撼的「平地櫻花海」正滿開！神農獎得主、有櫻花達人稱號的張洲府，成功讓上萬棵櫻花在平地綻放，今年春節園區內八重櫻、河津櫻、洲府枝垂櫻已爆開八成，一片紅粉花海充滿年節喜氣，吸引大批遊客驚呼：「不用人擠人上山，這裡就好美！」

張洲府是芬園鄉花卉產銷班班長，對園藝技術鑽研極深。他十多年前從歐美日引進三十多種櫻花，透過嫁接與馴化，成功改良出適合平地生長的八重櫻、吉野櫻、富士櫻及「洲府枝垂櫻」等品種，讓櫻花不用上山也能燦爛盛開，花期更可延續到四月。生態攝影師米諾斯也表示，今年花況極佳，預計從除夕開始全面盛開，整個春節連假都是最佳賞花期。

除了櫻花，他也專精梅花、蜜柿、甜柿等作物栽培，利用自動化育苗、春化處理等技術，提升種苗品質與生產效率，更在91年因傑出貢獻獲頒「神農獎」。

目前園區內上萬棵櫻花已大爆發，粉紅、桃紅、豔紅色花朵交織成5公頃壯觀花海。張洲府還特別搭建長達150公尺的「櫻花隧道」，種滿粉色枝垂櫻，免費開放遊客入園漫步、拍照。許多遊客直呼，這裡的櫻花規模不輸山區，不必忍受塞車之苦，輕鬆就能享受被花包圍的幸福。

張洲府將農業技術轉化為美麗風景，打造出這片充滿年味的櫻花園。遊客不妨趁著春節假期，來芬園漫步櫻花隧道，享受一秒到日本的浪漫花見體驗。

