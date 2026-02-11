　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找廠商代刀博田院長100萬交保　喊冤「讓醫療回歸醫療」被打臉

▲▼博田醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲博田醫院疑似讓無照醫材廠商代替醫師動刀，事件遭衛生局與檢方調查。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄博田國際醫院院長謝榮豪涉嫌找醫療器材商代執行手術近30分鐘，遭外界痛斥為「中榮代刀案翻版」。橋頭地檢署指出，謝姓醫師及相關人員10日晚間因涉嫌違反醫師法接受複訊，訊後，謝榮豪以100萬元交保。但對此案，謝榮豪不斷在個人臉書喊冤，「讓醫療回歸醫療，請不要惡意重傷」，結果反遭檢察官打臉。

事件起因於高雄市衛生局4日接獲通報，博田國際醫院疑似有醫材廠商進入手術室替病患進行手術。經調查發現，院長謝榮豪醫師確實讓醫療器材廠商在手術室執行醫療行為，因此衛生局依法對醫師及院方各開罰50萬元；涉及實際操作的廠商人員則移送司法偵辦。

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）

橋頭地檢署表示，謝姓醫師與醫材商因涉嫌「未取得合法醫師資格執行醫療業務」罪嫌被移送偵訊；謝姓醫師以100萬元交保，王姓醫材廠商以20萬元交保，其餘4名護理師作證人處理後請回。

謝榮豪事發後曾在個人臉書發文喊冤：「全部困難的步驟我都完成了，因為流血也多了，需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污篾我四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

謝榮豪事後也連日發文強調，當時埋頭苦幹救病人的他，真的沒想到會被人家這樣偷拍，然後惡意的編一大堆故事，他並呼籲「讓醫療回歸醫療，請不要惡意重傷，家族惡鬥請不要玷污了醫療的聖堂。」

雖然謝榮豪透過臉書喊冤，但衛生局先回應，醫療器材相關設置處理均屬執行手術醫療業務一環，依法應由「醫師」或醫師指示的「醫事人員」執行；而橋頭地檢署展開調查後，諭知謝以100萬元交保，先後打臉謝榮豪。

02/09 全台詐欺最新數據

401 1 4098 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」恐猝死

高雄博田醫院涉嫌讓無照醫材人員「代刀」事件持續發酵。橋頭地檢署指出，謝姓醫師及相關人員今（10日）晚間因涉嫌違反醫師法接受複訊。訊後，謝姓醫師以100萬元交保。

博田醫院代刀事件謝榮豪醫療糾紛高雄

