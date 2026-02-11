連假前記得驗車　屏東監理站提醒避免逾期受罰

▲檢驗員檢查引擎狀態。（圖／屏東監理站提供）

記者陳崑福／屏東報導

115年春節及228連假接連到來，期間屏東監理站及轄內各車輛代檢廠將暫停受理驗車服務。屏東監理站提醒，車輛定期檢驗期限將屆的車主，務必提早安排驗車與保養作業，避免連假期間無法受檢而逾期受罰，同時確保行車安全，讓返鄉出遊更加安心。

屏東監理站站長羅振瑞指出，車輛依規定應依行車執照登載之指定檢驗日期前後1個月內辦理檢驗（出廠逾10年之營業大客車、高壓罐槽車，應於指定檢驗日前1個月），逾期將依法舉發處以罰鍰900至1,800元。請攜帶行車執照並注意汽車強制險的有效期限仍應有30日以上，就近至監理所(站)驗車，或可選擇至車輛代檢廠驗車，請車主預作安排以免受罰。同時提醒車主平日應做好車輛保養工作，以確保行車平安。



站長羅振瑞另提醒車主及駕駛人，可透過代檢廠登記、申辦以電子通訊方式（手機簡訊或電子郵件）通知各項監理服務訊息，作為傳達各項監理資訊的管道，例如通知辦理車輛定期檢驗，或提醒忘記繳納汽燃費之車主應繳款等訊息。建議民眾多利用車輛代檢服務，出門前可先上監理服務網 (https://www.mvdis.gov.tw/)查詢各家代檢廠資訊，避免連假後受檢車輛過多，致排隊等候浪費時間。