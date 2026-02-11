涉撿屍小30歲美女業務！　長榮大學副教授：細節不便多談

▲張妻（右）曾抓包張振平（左）偷吃女助理，但為了家庭隱忍至今。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長榮大學副教授張振平，遭控性侵小他30歲的女業務Ａ小姐，還把對方納為小三，Ａ小姐後來抓包張跟同校女教授傳曖昧訊息，先前還曾傳預訂摩鐵跟飯店的單據給對方。對此，張振平打死不認，強調跟女教授已是過去式，礙於有工作往來，才保持互動，要Ａ小姐不要胡思亂想，還指責她老是情緒失控，2人爭吵不斷。

去年10月，張振平提議暫時分手，理由是要安撫妻子。Ａ小姐說，張表示妻子已經答應離婚，但要求簽署「離婚前協議書」，把房產過戶到張妻名下，張的存摺跟印鑑章也要交給張妻保管，並嚴禁張離婚前與異性交往，另需每天報行程、提供通聯紀錄供張妻檢查。

張振平表示，若被妻子發現他跟Ａ小姐往來，要賠200萬元違約金，所以希望暫時與Ａ小姐分手，並出示協議書，證實他所言不假，還承諾與妻子離婚後，要與Ａ小姐共組家庭。

Ａ小姐不疑有他，答應照辦，沒想到去年底，張妻告她侵害配偶權，她閱卷後發現，張妻提告的證據竟是張振平出示的離婚前協議書修改版，上面一段張承認外遇，並點名Ａ小姐名字的文字，成了鐵證。

▲張振平在「離婚前協議書」中坦承外遇，修改版更點名Ａ小姐名字，成了張妻狀告Ａ小姐侵害配偶權的鐵證。

Ａ小姐致電張振平想釐清，沒想到接電話的是張妻，她口氣無奈地坦露丈夫過去偷吃女助理，被她抓包，讓她很痛苦，還跟女教授有段情，Ａ小姐這才驚覺張是偷吃慣犯。

Ａ小姐說，她後來聯絡上張振平，張回覆會讓妻子撤告，事後卻將她封鎖，現在鬧上法院，張卻留下爛攤子、搞神隱，令人無法接受。

Ａ小姐強調，她只是一個普通的女性，努力工作、認真生活，從沒想過有一天會向媒體自揭瘡疤。「這一切的開始，是因為我相信了一個看起來很有社會地位、很會說話、很會塑造形象的人，我今天願意站出來，不是因為我想成為新聞人物，而是因為我不希望再有下一個人，經歷我所經歷的一切！」Ａ小姐說，現在的她已經不再覺得害怕、被控制、沒選擇，她不再委屈求全，要為自己討回公道。

針對相關指控，張振平表示，的確與Ａ小姐交往過，2人有感情糾紛，但絕未性侵，也未偷吃其他女性，其他細節不便多談。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



