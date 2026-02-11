　
社會 社會焦點 保障人權

2寶媽為1500元日薪當車手　面交500萬代價要關11個月

記者黃翊婷／綜合報導

2寶媽小芸（化名）因經濟狀況不佳，為了養家竟在去年5月間加入詐團擔任車手，並在同年8月向受害者收取500萬元款項，結果當場被埋伏的警方逮捕。苗栗地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處小芸有期徒刑11個月，併科罰金6萬元。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲小芸為了賺取每日1500元的報酬，成為詐團車手。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2025年5月間加入詐團擔任面交車手，雙方約定每日報酬為1500元；該詐團的成員在同年6月間以投資虛擬貨幣即可獲利等話術，誘導受害者交付投資款項。

不過，受害者十分機警，發現被騙後決定配合警方查緝，假意與詐團相約面交500萬元。小芸在同年8月接獲上級指示，前往約定地點向受害者收取500萬元，結果剛拿到錢，就被埋伏的警員當場以現行犯逮捕。

小芸落網之後，一度否認犯行，辯稱以為找到的工作是合法公司，她也是被利用的，直到案件進入法院審理程序，她才改口坦承犯行，同時繳回犯罪所得。

苗栗地院法官認為，小芸具有工作能力，卻不思以正當途徑獲取財物，反而加入詐團當車手，行為確實不妥，考量到她沒有前科，素行尚可，也已經坦承犯行，只是尚未與受害者達成和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處她有期徒刑11個月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日，全案仍可上訴。

02/08 全台詐欺最新數據

280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

