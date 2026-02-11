　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工酒駕被逮慌了！加碼爆料「我偷渡入境」　真相讓人傻眼　

▲移工遭攔檢酒駕竟自爆自己偷渡一審遭判刑上訴上審無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

▲移工遭攔檢酒駕竟自爆偷渡入境經上訴上審無罪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名印尼籍移工「阿吉」，因酒駕被警方攔檢，卻在調查過程中坦承「從高雄偷渡入境」，一審依違反《入出國及移民法》，判處3月徒刑。然而經上訴二審，合議庭發現關鍵證據，被告其實是透過合法程序，以「外籍船員臨時停留許可」方式入境，完全合法，因此撤銷原判決，改判被告無罪。

去年11月8日傍晚，阿吉在彰化縣芳苑鄉酒後騎機車，因行車不穩被警方攔查，酒測值0.49，明顯觸犯公共危險罪。然而，警方調查身分時，卻供稱自己是「從印尼搭機到美國，再坐船偷渡到高雄港上岸」。讓警方除了依公共危險罪移送，另加碼依《入出國及移民法》第74條「未經許可入國罪」將他送辦。

檢方偵辦，被告仍承認偷渡，一審依犯「未經許可入國罪」及「不能安全駕駛罪」，兩罪合併應執行有期徒刑4月，得易科罰金，並於刑後驅逐出境。

二審護照簽證曝光「合法入境」

案件進入二審，合議庭法官詳加調查，發現劇情出現驚人反轉。關鍵證據來自內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊提供的函文與附件。

資料顯示阿吉的護照上，貼有中華民國核發的簽證，簽發日期是109年1月20日，註記「依屏東縣政府函辦理，原內政部移民署外籍船員臨時停留許可證入境」。此外，入出境紀錄明確記載，他是在109年1月14日於屏東縣東港鎮合法入境，而不是108年間從高雄港偷渡。

警方也出具職務報告，將被告轉交移民署專勤隊收容時，專勤隊重新查證出入境資料，才發現被告真的是「持簽證入境」，依法並未違反《入出國及移民法》。

法官認定合法入境要件不該罰

法院審理，被告「誤以為」自己是偷渡，但事實上是他早已依據《入出國及移民法》第19條第1項第4款，以船員身分取得「臨時入國許可」，並持有效簽證入境。至於被告是否逾期停留（簽證停留期限90日），屬於移民署得依規定「限令出國」或「驅逐出國」的行政範疇，並非刑事犯罪。檢察官為被告利益提起上訴有理，故撤銷原判決，改諭知無罪。至於公共危險罪部分，因被告未上訴，一審判決2月徒刑已告確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每天「2杯咖啡+2杯茶」　醫：失智風險砍32%
為1500元日薪！　2寶媽代價要關11個月
威力彩上看13.5億！命理師曝買彩券3招「衝高中獎運」
快訊／蛇年封關！台積電翻紅刷1900天價　台股大漲衝新高
快訊／高金素梅涉貪案　「Matzka」岳父聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

2寶媽為1500元日薪當車手　面交500萬代價要關11個月

快訊／高金素梅涉貪案！Matzka岳父聲押禁見　服務處主任10萬交保

移工酒駕被逮慌了！加碼爆料「我偷渡入境」　真相讓人傻眼　

涉撿屍小30歲美女業務！　長榮大學副教授：細節不便多談

性侵犯假釋又對女同事伸狼爪　法官查Google地圖打臉他

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

2寶媽為1500元日薪當車手　面交500萬代價要關11個月

快訊／高金素梅涉貪案！Matzka岳父聲押禁見　服務處主任10萬交保

移工酒駕被逮慌了！加碼爆料「我偷渡入境」　真相讓人傻眼　

涉撿屍小30歲美女業務！　長榮大學副教授：細節不便多談

性侵犯假釋又對女同事伸狼爪　法官查Google地圖打臉他

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

瘋電影／家弒服務　入住豪門後兩個女人的戰爭正式開始

台美關稅降價效果有限　龔明鑫：不可能少百萬、最多便宜1成

防止網路霸凌、人肉搜索　Google推出搜尋結果「個資移除」功能

深夜PO露背健身照！謝典霖：我一直在準備的路上...貼文引熱議

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增東方風能等12檔

昨役4上壘何品室融續扛開路先鋒　桃猿交流賽G2先發打線出爐

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

春節領大額現金安全疑慮　金城警護鈔服務助安心

網友討論柯震東.王淨互動太多　黃立成旁邊亂吃瓜：他們在一起喔XD

社會熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

25歲女半夜赴男友住處墜樓亡　高大成揭疑點

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

名醫瘋魔投資到處借錢　賣房產借高利被詐7173萬

更多熱門

相關新聞

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

「雙白宮」主人合體！謝典霖同框吊車大王跳開心舞

彰化縣議會議長謝典霖昨（9日）參訪啟德機械起重工程公司位於新竹的企業總部「啟德白宮」，與素有「吊車大王」之稱的董事長胡漢龑會面。兩人一見面便互動熱絡，不僅共跳「開心舞」、合體拍攝短片，更針對企業社會責任與公益行動進行深度交流。謝典霖事後在個人社群發文，稱許胡漢龑長期以實際行動投入公益，並期待更多企業加入善的循環，讓台灣社會持續發光。

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

月薪10萬包吃住沒出國　求職慘囚淪人肉ATM

嘉義梅山農會主任酒駕肇逃！69歲嬤腦出血未脫險

嘉義梅山農會主任酒駕肇逃！69歲嬤腦出血未脫險

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

詐團靠「約砲、換片」狠削42人　車手遭重判

後輪「磨到全平」男大生慘死　技師驚呼：早該換了

後輪「磨到全平」男大生慘死　技師驚呼：早該換了

關鍵字：

彰化移工偷渡上訴酒駕移民署追勤隊

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面