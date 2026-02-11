　
國際

川普「緩扣油輪」考慮加派航艦對付伊朗：談不成就來真的

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美伊近日在阿曼重啟談判之際，美軍同步於波斯灣集結兵力。美國總統川普透露，下一輪會談預計下周登場，並正評估是否再派第二支航艦打擊群進駐中東，一旦談判破裂，不排除採取更強硬手段。

美國與伊朗日前在阿曼恢復對話，川普政府卻未鬆手軍事壓力。川普10日受訪直言，是否加派航艦仍在考慮中，強調「不是談成協議，就是得像上次那樣來硬的」，釋出明確警告訊號。

航艦可能再加一　軍事壓力邊談邊放
川普在接受《Axios》專訪時表示，目前已有一支航艦打擊群前往中東，「也許還會再派一支」。他並未把話說死，但語氣相當強硬，顯示美方在外交談判同時，也已替最壞情況預作準備。

▲▼伊朗最高領袖哈米尼。（圖／伊朗最高領袖辦公室）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／伊朗最高領袖辦公室）

一名美國官員證實，白宮內部確實討論過，在現有「林肯號」打擊群之外，再向該區域增派兵力。不過川普仍強調自己對談判抱持樂觀，認為伊朗「非常想談成協議」，在軍事壓力下，態度比過去更認真。

川普提舊帳　暗指曾炸伊朗核設施
川普受訪時也罕見提到過往行動，暗示自己在2025年6月曾下令打擊伊朗核子設施。他表示，當時德黑蘭並不相信美方真的會動手，「結果他們玩過頭了」，並稱這次談判的氛圍「非常不同」。

這番談話，被外界解讀為向伊朗釋放明確訊號：美方不只是在談判桌上施壓，也保留實際動武的選項，談判失敗的代價將非常高。

扣油輪當籌碼？白宮暫時踩煞車
《華爾街日報》引述美國官員指出，川普政府內部曾評估，是否扣押更多參與運送伊朗石油的油輪，藉此切斷德黑蘭的重要收入來源。但考量伊朗幾乎勢必報復，加上可能衝擊全球油市，相關行動暫時未付諸實行。

事實上，美國兩個月前已開始對服務委內瑞拉的受制裁油輪動手，期間也扣押過數艘曾載運伊朗石油的船隻。若進一步封鎖伊朗石油出口，勢必對其財政造成重擊。

反制風險高　油價、衝突都可能失控
不過，官員私下坦言，扣押油輪只是眾多施壓選項之一，實務上障礙重重。伊朗可能以扣押盟國油輪、甚至在荷姆茲海峽布雷作為回應，任何一種行動，都可能引爆油價飆升，讓白宮承受龐大政治壓力。

此外，若美方登檢受制裁油輪，還得投入人力與艦艇護送船隻前往可存放伊朗原油的地點，成本與風險都不低。白宮官員強調，川普仍偏好外交途徑，但若談判破局，「手上選項不只一種」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

川普「緩扣油輪」考慮加派航艦對付伊朗：談不成就來真的

