「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

記者葉國吏／綜合報導

無黨籍立委高金素梅捲入助理費、補助款與藥材案遭檢調偵辦，11日凌晨移送時因身體不是掛台大急診，最後檢方諭知限制出境、出海。其中令人關注的是，金曲歌王Matzka老婆雲雅舜也因涉嫌洗錢被約談，究竟她是如何涉案，也引起關注。

▲▼高金素梅涉貪案，MATZKA妻子雲雅舜涉案50萬交保。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

辦活動浮報經費 補助、敦親睦鄰費成目標

檢調指出，高金素梅除被控以人頭方式詐領立委助理費外，還被懷疑在2015年至2018年間，透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦活動申請補助，實際支出不高，卻浮報金額，向原民會及台電、中油等國營事業詐取經費。」

檢調進一步懷疑，助理張俊傑在整起案件中扮演關鍵角色，疑似實際操作浮報流程，並利用女兒雲雅舜的帳戶收受不法補助款，企圖掩飾資金流向。雲雅舜同時也是金曲歌手Matzka的妻子，身分曝光後更引發外界關注。

▲高金助理張俊傑。（圖／記者黃彥傑攝）

因此，檢調針對張俊傑進行長時間訊問後，才移送北檢複訊。目前仍有2人持續接受偵訊，另有4人請回，全案朝詐欺、偽造文書及洗錢等方向持續釐清，後續不排除再有進一步動作。

▲高金素梅限制出海出境，涉案17人名單。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核，下同）

高金案涉案名單如下：

高金素梅擇期訊問，限制出境、出海。

現辦公室主任利春仁10萬交保。

前辦公室主任張俊傑，漏夜偵訊中。

張俊傑女兒雲雅舜50萬交保，限制出境、出海。

特助高智偉50萬交保，限制出境、出海。

南區服務處主任麥玲鳳，漏夜偵訊中。

台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保，限制出境、出海。

某某多媒體陳正順10萬交保。

原音重現音樂社張智傑10萬交保。

人頭助理楊昀儒10萬交保，限制出境、出海。

前助理林怡君50萬交保，限制出境、出海。

前助理露子吉尤50萬交保，限制出境、出海。

蘭嶼鄉代呂俠50萬交保，限制出境、出海。

屏東縣議員越秋女請回。

台東縣議員陳政宗請回。

花蓮縣議員簡智隆請回。

金峰鄉代會主席高勤書請回。