　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

記者葉國吏／綜合報導　

無黨籍立委高金素梅捲入助理費、補助款與藥材案遭檢調偵辦，11日凌晨移送時因身體不是掛台大急診，最後檢方諭知限制出境、出海。其中令人關注的是，金曲歌王Matzka老婆雲雅舜也因涉嫌洗錢被約談，究竟她是如何涉案，也引起關注。

▲▼高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑女兒、MATZKA妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼高金素梅涉貪案，MATZKA妻子雲雅舜涉案50萬交保。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

辦活動浮報經費　補助、敦親睦鄰費成目標
檢調指出，高金素梅除被控以人頭方式詐領立委助理費外，還被懷疑在2015年至2018年間，透過自行成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」辦活動申請補助，實際支出不高，卻浮報金額，向原民會及台電、中油等國營事業詐取經費。」

▲▼高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑女兒、MATZKA妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

檢調進一步懷疑，助理張俊傑在整起案件中扮演關鍵角色，疑似實際操作浮報流程，並利用女兒雲雅舜的帳戶收受不法補助款，企圖掩飾資金流向。雲雅舜同時也是金曲歌手Matzka的妻子，身分曝光後更引發外界關注。

▲▼高金助理張俊傑。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金助理張俊傑。（圖／記者黃彥傑攝）

因此，檢調針對張俊傑進行長時間訊問後，才移送北檢複訊。目前仍有2人持續接受偵訊，另有4人請回，全案朝詐欺、偽造文書及洗錢等方向持續釐清，後續不排除再有進一步動作。

▲高金素梅限制出海出境，涉案17人名單。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核，下同）

高金案涉案名單如下：
高金素梅擇期訊問，限制出境、出海。
現辦公室主任利春仁10萬交保。
前辦公室主任張俊傑，漏夜偵訊中。
張俊傑女兒雲雅舜50萬交保，限制出境、出海。
特助高智偉50萬交保，限制出境、出海。
南區服務處主任麥玲鳳，漏夜偵訊中。
台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保，限制出境、出海。
某某多媒體陳正順10萬交保。
原音重現音樂社張智傑10萬交保。
人頭助理楊昀儒10萬交保，限制出境、出海。
前助理林怡君50萬交保，限制出境、出海。
前助理露子吉尤50萬交保，限制出境、出海。
蘭嶼鄉代呂俠50萬交保，限制出境、出海。
屏東縣議員越秋女請回。
台東縣議員陳政宗請回。
花蓮縣議員簡智隆請回。
金峰鄉代會主席高勤書請回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
每天「2杯咖啡+2杯茶」　醫：失智風險砍32%
為1500元日薪！　2寶媽代價要關11個月
威力彩上看13.5億！命理師曝買彩券3招「衝高中獎運」
快訊／蛇年封關！台積電翻紅刷1900天價　台股大漲衝新高
快訊／高金素梅涉貪案　「Matzka」岳父聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

2寶媽為1500元日薪當車手　面交500萬代價要關11個月

快訊／高金素梅涉貪案！Matzka岳父聲押禁見　服務處主任10萬交保

移工酒駕被逮慌了！加碼爆料「我偷渡入境」　真相讓人傻眼　

涉撿屍小30歲美女業務！　長榮大學副教授：細節不便多談

性侵犯假釋又對女同事伸狼爪　法官查Google地圖打臉他

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

2寶媽為1500元日薪當車手　面交500萬代價要關11個月

快訊／高金素梅涉貪案！Matzka岳父聲押禁見　服務處主任10萬交保

移工酒駕被逮慌了！加碼爆料「我偷渡入境」　真相讓人傻眼　

涉撿屍小30歲美女業務！　長榮大學副教授：細節不便多談

性侵犯假釋又對女同事伸狼爪　法官查Google地圖打臉他

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

瘋電影／家弒服務　入住豪門後兩個女人的戰爭正式開始

台美關稅降價效果有限　龔明鑫：不可能少百萬、最多便宜1成

防止網路霸凌、人肉搜索　Google推出搜尋結果「個資移除」功能

深夜PO露背健身照！謝典霖：我一直在準備的路上...貼文引熱議

LIVE／郭正亮轉向！藍營軍購態度鬆動　賴清德上火線追擊力促支持

快訊／聯外道路邊坡土石崩塌！宜蘭福山植物園緊急公告：休園2天

MSCI標準指數新增鴻勁　小型指數增東方風能等12檔

昨役4上壘何品室融續扛開路先鋒　桃猿交流賽G2先發打線出爐

美濃大峽谷盜採砂石填廢棄物！議員特助起訴續押　牢裡過農曆年

春節領大額現金安全疑慮　金城警護鈔服務助安心

【烏龜咬人怎麼辦？】飼主拿布偶示範下場　本尊全程目睹嚇到落跑

社會熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

快訊／捲高金素梅涉貪案！　Matzka岳父遭聲押禁見

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

「Matzka老婆」身陷高金案原因曝！　爸爸竟是涉貪關鍵

25歲女半夜赴男友住處墜樓亡　高大成揭疑點

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

名醫瘋魔投資到處借錢　賣房產借高利被詐7173萬

更多熱門

相關新聞

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，今天凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。對此，前立委邱毅認為，總統賴清德是為AIT處長谷立言洩憤，司法檢調操控在賴的手裡，賴玩的是過程不是結果，結果是好幾年以後的事，「總之當下就把你玩死玩絕」。

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

關鍵字：

高金素梅

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面