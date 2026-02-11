貼春聯「7大禁忌」一圖看懂！　專家揭最佳時間、位置

▲家家戶戶新年都會貼春聯，但你貼對了嗎？（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

農曆春節將近，家家戶戶都會除舊布新、貼春聯。不過，春聯何時貼、如何貼其實大有學問。民俗專家楊登嵙提醒貼春聯「7大禁忌」及最佳時間，以迎接新年好運勢。

新年大掃除開始 掃完才能貼春聯

楊登嵙指出，2月11日（農曆12月24日）「送神」開始，是新年大掃除的起點，有空就要整理家中環境，直到2月16日（農曆12月29日）除夕前完成，掃完才能正式貼春聯。

▲貼春聯最佳時間點。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

貼春聯最佳時間點

楊登嵙提醒，最佳時間是除夕早上6點到中午12點之間，這段時間陽氣最旺，一定把舊春聯撕下來並撕破，象徵「除舊佈新」，切忌新春聯不可直接貼在舊春聯之上，否則無法真正轉運。由於中午12點之後要拜祖先、地基主，所以貼春聯最好在除夕中午12點前完成。

▲貼春聯7大禁忌。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

貼春聯七大禁忌：

一、上下聯勿貼錯

通常拿到的春聯通常有3幅，2幅直聯1幅橫聯，直聯的其中一幅如果最後一字是仄聲字，就是上聯，平聲為下聯。國字注音第三聲、第四聲、短促聲皆是「仄聲」。國字注音第一聲、第二聲為「平聲」下聯。

萬一發現上下聯的尾字都是平聲，那就選台語發聲和國語發聲有明顯區別的那個字為仄聲（短促而重者）為上聯。例如：「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯）。「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

二、大門口不貼春

居家大門口不要單貼一個「春」字，可以貼福、招財進寶等。因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）會在門口貼春，否則容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，「財」倒過來貼，是財到的意思，但大門口不可以把財倒過來貼，表示把財倒光光的意思；大門口「福」字不能倒貼，否則會把福氣倒光。

窗、內門或水缸、酒缸等器具則可以倒過來貼，代表財到、福到，從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，因為在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

四、單數才吉利

門口大門貼春聯，記得要貼單數，單數象徵吉祥，不要貼到雙數了，因為單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，要單數要陽；整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、舊春聯要撕下來

把舊春聯撕下來，撕破，表示除舊佈新的意思。不可直接把新春聯貼在舊春聯之上，以達到轉新好運。

六、不可有不吉利的字

春聯應講求個性化，應該把自己的感受、喜好、自己家的特點和期望都寫進去。寫春聯的時候還要注意，「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字是絕對不要出現，而且同音字意義不好也不要出現。

七、喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿一年不貼春聯，否則好像也在慶祝；也不可包粽子，意寓包中，一個接一個，那就糟糕了。