男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

今年60多歲、在公部門服務20年、曾任勞委會勞工安全衛生研究所組長的張振平，擁有台大博士學位，在台南長榮大學任教多年，現為職業暨環境與食品安全研究中心的研究員兼副教授，沒想到為人師表的他，竟背著妻子偷吃多女，還逼小三墮胎，非常誇張！

「他先給我糖吃，然後慢慢把我逼到絕境，最後像惡魔一樣折磨我，讓我生不如死！」Ａ小姐提到張振平，瞬間淚崩，她攤開一包包身心科的藥袋，表示已經半年無法好好入睡、嚴重落髮，暴瘦10公斤，至今無法走出陰霾。

Ａ小姐告訴本刊，她是業務人員，與張振平是高爾夫球友，6年前透過友人介紹認識，張很照顧她，經常介紹客戶給她，她則把年長的張視為德高望重的權威學者，雙方互動良好；直到前年5月，某次餐會，張突然在餐桌下牽住她的手不放，Ａ小姐才知道已婚的張對她圖謀不軌。

「我想拒絕，但在權勢與壓力下，我沒有拒絕的空間！」Ａ小姐說，當天是張振平作東，座上賓都是有頭有臉的專業人士，她擔心出聲制止會破壞氣氛、得罪張，只能撥開張的手，張見她不敢聲張，趁機私下告白，說自己跟妻子感情不佳、很欣賞她。Ａ小姐怕直接拒絕會被張報復、失去客源，用幾句話簡單打發，本以為張會知難而退，沒想到他竟變本加厲！

前年8月，張振平以介紹客戶為由，揪Ａ小姐參加飯局，席間多次勸酒，Ａ小姐醉倒、失去意識，清醒後發現躺在飯店床上，遭張硬上。張出言安撫、保證日後會照顧她；禁不起張的甜言蜜語，Ａ小姐選擇原諒，並與張正式交往。

2人交往期間，張振平都會利用工作空檔找Ａ小姐約會，忙到無法碰面時，也會主動報備，讓她安心，還會傳訊息給她：「想抱著妳親親、餘生都陪妳！謝謝陪我打球，讓我度過快樂的一天！」讓這場相差30歲的父女戀打得非常火熱。

Ａ小姐說，2人交往頭1個月，張振平工作量暴增，她抱怨相處時間少，張則溫柔地「教育」她說：「我跟妳以前的男友不一樣，我有很多限制，沒法天天陪妳，也不能隨傳隨到。」張強調，這個月就是最忙的1個月，因為Ａ小姐「太會旺夫了」，Ａ小姐心花怒放，以為張是認真交往，將她視為結婚對象，對他更加死心踏地；直到懷孕，才發現張不想負責，甚至設局騙她拿掉小孩、害她吃上官司！

