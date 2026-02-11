　
社會 社會焦點 保障人權

性侵犯假釋又對女同事伸狼爪　法官查Google地圖打臉他

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿茂（化名）過去有性犯罪前科，沒想到假釋期間他再度伸出狼爪，性侵喝醉的女同事，事後還矢口否認犯行。法官認為阿茂犯後態度惡劣，未見悔意，日前依犯乘機性交罪，判處他有期徒刑5年2個月。

▲住在馬祖的葉姓男子遭指控在2018年間對未滿16歲少女性侵，少女返台驚覺懷孕到醫院產檢被家人發現報警。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阿茂在假釋期間再度伸出狼爪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂前年年底與同事聚會，隨後開車載送2名女同事返家，他先將其中1人送回家，再將當時已經陷入昏睡的A女載到摩鐵性侵。A女清醒之後發現身體有異狀，接著詢問一起搭車的女同事，驚覺2人的返家時間有大約1個小時的奇怪時間差，於是決定鼓起勇氣報警、驗傷。

阿茂到案之後矢口否認性侵，並辯稱之所以會開車載A女去摩鐵，是因為他突然肚子痛，要找地方上廁所。然而，法官當庭查詢Google地圖，發現阿茂當天的行駛路線上，明明就有加油站、超商、宮廟等免費廁所可以使用，他卻偏偏要花費2400元去摩鐵上廁所，這顯然不合常理。

法官接著指出，經比對現有證據以及相關證人的證詞，可知A女上車後便直接睡著，返家時甚至無法直線行走，可見她當時確實是因酒醉而處於不能抗拒的狀態；另外，A女就醫之後，也的確在她的貼身衣物中檢測到與阿茂相符的男性Y染色體DNA-STR型別。

法官認為，A女和阿茂之間沒有任何仇恨、嫌隙，應當沒有刻意構詞誣陷的必要，況且她的供述與證人證詞、對話紀錄等證據相符，所以認定她的供述應非虛構。

法官表示，阿茂曾觸犯以藥劑強制性交罪，被法院判處有期徒刑7年10個月確定，他卻在假釋期間犯下本案，對A女造成巨大的身心傷害，考量到他始終否認犯行，犯後態度惡劣，未見悔意，最終依犯乘機性交罪，判處他有期徒刑5年2個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

02/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

