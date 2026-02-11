長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

▲長榮大學已婚副教授張振平（左圖右）偷吃小30歲的Ａ小姐（左圖左），2人還拍下甜蜜合照。張振平得知Ａ小姐懷孕後，竟冷血稱孩子「只是細胞」，要求墮胎。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年逾60歲的長榮大學副教授張振平，遭控性侵小他30歲的女業務，還把對方納為小三，但得知對方懷孕，竟然冷血稱孩子「只是細胞」，要求墮胎；事後還以安撫妻子為由，希望暫時分手，女業務照辦，沒想到卻被張妻提告。女業務從張妻口中，得知張是外遇慣犯。女業務痛批張是老渣男，決定出面揭發他的惡行，希望別再有無辜女性受害。

Ａ小姐告訴本刊，她是業務人員，與張振平是高爾夫球友，6年前透過友人介紹認識，張經常介紹客戶給她，她則把年長的張視為德高望重的權威學者，雙方互動良好；直到前年5月，某次餐會，張突然在餐桌下牽住她的手不放，Ａ小姐才知道已婚的張對她圖謀不軌。Ａ小姐怕直接拒絕會被張報復，用幾句話簡單打發，本以為張會知難而退，沒想到他竟變本加厲！

▲長榮大學副教授張振平（左）與Ａ小姐（右）交往期間，留下「臉頰愛心」的甜蜜合照。

前年8月，張振平以介紹客戶為由，揪Ａ小姐參加飯局，席間多次勸酒，Ａ小姐醉倒、失去意識，清醒後發現躺在飯店床上，遭張硬上。張出言安撫、保證日後會照顧她；禁不起張的甜言蜜語，Ａ小姐選擇原諒，並與張正式交往。

前年9月，Ａ小姐發現懷孕，張振平第一時間卻向她道歉，表示手頭資金不夠，不敢給她承諾。Ａ小姐堅持生下孩子、獨力撫養，張聽完後突然變臉，語帶威脅地說她是小三，若她的父母知道會難過。

▲張振平在台南長榮大學任教多年，現為研究員兼副教授。

見Ａ小姐不為所動，張提議寫下協議書，承諾未來一定明正言順讓她成為張太太，到時再生孩子也不遲。後來2人一碰面，張就開口要她墮胎，術後張擔心她爆料，還說自己跟某媒體大亨很熟，暗示她封口。

Ａ小姐對墮胎耿耿於懷，身心狀況不佳，張振平為了讓她釋懷，聲稱已與妻子提離婚，她信以為真，但不久就抓包張跟同校女教授傳曖昧訊息，先前還曾傳預訂摩鐵跟飯店的單據給對方。

▲張振平擁有台大博士學位，經常四處演講授課。

對此，張振平打死不認，還指責Ａ小姐老是情緒失控，2人爭吵不斷。去年10月，張振平提議暫時分手，理由是要安撫妻子。張振平表示，跟妻子簽離婚前協議書，若被妻子發現他跟異性往來，要賠200萬元違約金，所以希望暫時與Ａ小姐分手，並出示協議書，證實他所言不假。

沒想到去年底，張妻告她侵害配偶權，她閱卷後發現，張妻提告的證據竟是張振平出示的離婚前協議書修改版，上面一段張承認外遇，並點名Ａ小姐名字的文字，成了鐵證。

▲為了讓Ａ小姐墮胎，張振平簽署協議書，答應替她買房，並按月支付家用。

Ａ小姐致電張振平想釐清，沒想到接電話的是張妻，她口氣無奈地坦露丈夫過去偷吃女助理，被她抓包，讓她很痛苦，還跟女教授有段情，Ａ小姐這才驚覺張是偷吃慣犯。

Ａ小姐說，她後來聯絡上張振平，張回覆會讓妻子撤告，事後卻將她封鎖，現在鬧上法院，張卻留下爛攤子、搞神隱，令人無法接受。

針對相關指控，張振平表示，的確與Ａ小姐交往過，2人有感情糾紛，但絕未性侵，也未偷吃其他女性，其他細節不便多談。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



