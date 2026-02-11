　
政治

台美關稅清單最快明公布　「美牛、汽車零件」爆將開放

▲▼ 行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

記者葉國吏／綜合報導　

行政院副院長鄭麗君10日晚間率團飛往美國，與美國貿易代表署進行最後一次協商，力拚完成台美對等貿易協定。據了解，最快12日就會有結果，根據了解，協定內容將有學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免，不過民生相關的汽車零件、美牛等目前政府都未提及。

深夜低調出發　華府成最後戰場
鄭麗君與行政院經貿辦總談判代表楊珍妮等人，昨晚7時20分搭乘長榮班機，經紐約轉赴華府。行政院指出，待協定完成簽署後，市場開放項目與降稅清單將全面揭曉，預計最快12日，台灣與美國將分別召開記者會對外說明，行政院長卓榮泰也規劃在國內同步說明整體成果與配套。

根據了解，待台美雙方完成最終文本後，鄭麗君可望見證美國在台協會與駐美代表處正式簽署協定。內容除了對等關稅優惠外，也納入學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項的關稅豁免。

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，協定還涵蓋非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會與雙向投資等議題，牽動層面相當廣。

農產、汽車未掀牌　在野批黑箱
不過，國民黨立委王鴻薇爆料指出，政府恐開放美國牛絞肉、牛內臟進口，並放寬萊克多巴胺容許值，甚至同意美製車零關稅、保健食品關稅降至10%。

對此，行政院發言人李慧芝回應，談判團隊始終秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康與確保糧食安全四大原則，並不存在黑箱問題，強調只要談判有具體進展，政府一定會適時向社會說明。

02/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

