《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了

國片《陽光女子合唱團》票房直衝5億大關，除了劇情賺人熱淚，不少影迷也紛紛在社群上敲碗，詢問片中身形高挑、氣質清冷可人的「大眼正妹」究竟是誰？如今有人神到了，她的真實身分正是影視圈新秀演員晨亦甯。

高挑清冷「大眼正妹」 真實身分曝光

晨亦甯在片中的鏡頭不算多，但憑藉高挑身材、甜美五官，不經意吸引觀眾目光，成為存在感極強的「隱藏版亮點」，給眾人留下深刻印象，更被粉絲親暱稱呼為「小晨」。不過，電影中並未交代「小晨」入獄背景，這份留白，反而意外激發想像空間，成為網友反覆討論細節。

自曝「吃霸王餐」入獄 吃早餐側拍再圈粉

針對「小晨」為什麼入獄？晨亦甯在IG幽默回應：「不瞞大家說，我當初其實是吃霸王餐被抓進來的」，還附上一張在拍攝現場身穿收容服、大啖巧克力吐司的甜美側拍，再次圈粉不少人。

晨亦甯感慨地說，這是一部溫暖療癒的電影，笑過、哭過，卻也被溫柔接住，歌詞中提到「思念沒有盡頭，卻有重量」、「可惜時間，它總是先到盡頭」，衷心期盼觀眾看完電影後，都能見到想見的人，感受那些陪伴過你的人和溫暖。

