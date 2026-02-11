夫暈船酒店女公關「掏2510萬」　妻怒告只拿回20萬

記者黃翊婷／新北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與酒店女公關小美（化名）發生婚外情，兩人發生過數次性行為，丈夫甚至匯款、送名車、贈與股票，光是給予小美的財物，總價值就高達2510萬元，憤而決定對小美提告。不過，新北地院法官日前審理之後，判小美應賠償人妻20萬元較為適當。

▲人妻控訴小美明知阿強已婚，仍與阿強發生不正當男女交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和丈夫阿強結婚超過50年，直到去年4月間輾轉看到一份法律文書，才知道阿強和酒店女公關小美發生婚外情，小美還故意與阿強發生數次性行為，之後再找藉口要求贈與財產。

人妻控訴，阿強不僅挪用夫妻共同財產款項匯款給小美，還協助小美買名車、送現金、贈與股票，前前後後加起來，總價值高達2510萬元，她認為配偶權受到嚴重侵害，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，配偶權並非民法第184條第1項前段規定所保護的權利，顯然她沒有不法侵害到人妻的任何權利，自然不構成侵權行為；退一步而言，雖然她否認侵害配偶權，但如果法院這麼認定，人妻請求的賠償金額也明顯過高。

新北地院法官表示，配偶權屬於民法第195條第3項所稱之身分法益，配偶間因婚姻而成立以互負誠實義務為內容的權利，屬於身分權的一種，所以小美主張自己沒有侵權、人妻不能要求賠償等說詞，實在難以採信。

法官認為，小美和阿強之間的不正當男女交往關係，侵害到人妻的配偶身分法益且情節重大，考量到雙方的名下財產、所得等狀況，最終判小美應賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。