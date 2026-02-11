高金涉貪「17人名單」Matzka妻在列！　頭靠警手臂掛急診

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，11日凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。其餘涉案的辦公室主任利春仁、前主任等10人經漏夜偵訊，以10萬至50萬元不等交保，部分限制出境、出海，剩餘4人請回，還有2人在偵訊。

同案遭移送的另一焦點，是前辦公室主任張俊傑女兒、金曲歌王Matzka的妻子雲雅舜，因帳戶供台灣原住民多族群文化交流協會運用詐領補助款，遭涉嫌幫助洗錢等罪遭偵辦。經漏夜偵訊後，被諭知50萬元交保、限制出境出海。

▲前辦公室主任張俊傑女兒、Matzka妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金素梅限制出海出境，涉案17人名單一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核，下同）

目前涉案名單如下：

高金素梅擇期訊問，限制出境、出海。

現辦公室主任利春仁10萬交保。

前辦公室主任張俊傑，漏夜偵訊中。

張俊傑女兒雲雅舜50萬交保，限制出境、出海。

特助高智偉50萬交保，限制出境、出海。

南區服務處主任麥玲鳳，漏夜偵訊中。

台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保，限制出境、出海。

某某多媒體陳正順10萬交保。

原音重現音樂社張智傑10萬交保。

人頭助理楊昀儒10萬交保，限制出境、出海。

前助理林怡君50萬交保，限制出境、出海。

前助理露子吉尤50萬交保，限制出境、出海。

蘭嶼鄉代呂俠50萬交保，限制出境、出海。

屏東縣議員越秋女請回。

台東縣議員陳政宗請回。

花蓮縣議員簡智隆請回。

金峰鄉代會主席高勤書請回。

涉墊高支出詐領補助費 檢調偵訊多人

據了解，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案。

▼高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）