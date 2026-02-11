台灣大車隊新年「費率浮動」機制　憂乘客感覺被打劫

▲台灣大車隊旗下的多元計程車將於農曆年前跟進「費率浮動機制」。（圖／鏡週刊提供，下同）

身為台灣叫車平台龍頭的台灣大車隊，幾經掙扎終於拍板要在2026年農曆年前推行多元計程車「費率浮動機制」。台灣大車隊執行長林念臻坦言「這是一個兩難的決斷」，不過「台灣大車隊的車一定會比別人多，『供需比』不會拉到太高，收費雖會浮動，但相對合理。」為此，內部已經導入Google圖資與AI試算模型，要讓新制上路能更爲順利，加上去年底上線的叫車「取消費」，可以看出，台灣大車隊正積極在客戶與司機之間取得平衡。

對於要在多元計程車收費制上，跟進其他競業的「費率浮動機制」。「這是一個兩難的決斷，內部一直擔憂費率浮動機制會讓乘客有趁火打劫的感受，所以一直延宕至今。」林念臻緩緩說道。

但考量到，多元計程車占比越來越高，駕駛又多為年輕人，希望工作時間彈性同時能賺取較佳收入，當其他競業都有提供費率浮動機制時，大車隊也需要確保自己對多元計程車司機來說，會是最佳選擇。

「這件事情，我想了一年之久，加成機制上，拿捏得很小心，我們透過AI系統一直去tune（調整），透過各種模型與可能性去試算，找出時段內消費者能接受的合理價格。為此，先前就讓客戶用加給小費的方式來做測試，也提升司機接單意願。」林念臻小心審度。

▲台灣大車隊執行長林念臻日前接受本刊專訪時透露，旗下的多元計程車將跟進「費率浮動機制」。

既然決定了，林念臻打算一鼓作氣，在農曆年前推動新機制上路，「過年叫車的人少，讓我們有時間動態檢視與調整。」她對本刊分析。

不僅如此，以「人情味」與「專業運將」為核心的大車隊，過往並未收取叫車「取消費」，但去年12月起，也跟進同業開始收取，「真的是頂不住了！」說話慢條斯理的林念臻輕嘆。

至於為何大車隊必須跟進「取消費」與「費率浮動機制」呢？一位業內人士指言，「就是時代變了，產業結構也變了，現在是司機比客戶難求！」

對此，林念臻也緩緩向本刊分析：「從供需來看，向客戶收取取消費，不僅能避免發生司機大老遠開車去載客，卻被取消的狀況，更是要鼓勵司機願意在尖峰時刻接單。」

由於台灣大車隊擁有逾2.9萬名司機，若能持續提升司機於尖峰時段的載客意願，林念臻認為：「在尖峰時間的熱區，台灣大車隊的車一定會比別人多，『供需比』不會拉到太高，收費雖會浮動，但相對合理。」



