　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

▲▼辛巴威現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

辛巴威內閣今天拍板通過一份有爭議的憲法修正草案，內容包括把總統任期從五年拉長到七年，並由國會選出總統，而非全民投票。這項修憲，被外界批評是為了讓現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）能在原本2028年任期結束後繼續掌權到2030年，社會各界反應不一。

根據法新社和路透社綜合報導，這份名為「2030議程」的修憲草案還需要送到國會審議，通過後才能正式生效。姆南加瓦所屬的執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）其實去年就已經提出這個計畫，目的是讓83歲的總統有機會再延任兩年。辛巴威司法部長齊揚比（Ziyambi Ziyambi）在記者會上說，草案會先交由國會議長檢視，接著在政府公報發布後交由國會討論。

目前姆南加瓦的第二任期預計在2028年屆滿，不過執政黨內部近期也開始出現接班人之爭。內閣會後聲明指出，這次修憲有助於維持政治穩定，並確保國家發展政策能順利延續。此外，草案還賦予總統再任命十名參議員的權力，讓參議院席次增至九十席。

不過反對聲音不小。分析人士和在野黨警告，任何涉及延長領導人任期的修憲，都應該交付全國公投。在野黨政治人物科爾塔（David Coltart）接受法新社訪問時批評：「任何能讓現任總統延任的修憲案都應該讓全民決定，他們明知道公投難以過關，所以想盡辦法阻止這種程序。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了
長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三
被爆買陶朱隱園？　麻吉大哥現身親回「經典哏」
要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」
MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列
今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看
今變天！　2波冷空氣接力
快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

監控蔡英文訪美行程！華裔男當「中共代理人」遭美法院判刑4年

宏都拉斯副總統：將逐步與台灣恢復邦交

百年摩卡咖啡壺、潮牌小髒鞋被中資買下　「義大利製造」恐流失

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

獲利新高！台積電ADR漲1.83％　AI疑慮再起美股跌多漲少

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

監控蔡英文訪美行程！華裔男當「中共代理人」遭美法院判刑4年

宏都拉斯副總統：將逐步與台灣恢復邦交

百年摩卡咖啡壺、潮牌小髒鞋被中資買下　「義大利製造」恐流失

冬奧出包主辦出手調查！　多名金牌選手「一跳就斷」獎牌慘缺角

美名主播母遭綁！1.9億勒索期限到　前FBI曝驚人逆轉：恐是騙局？

日本2/18舉行特別國會！高市早苗預計連任　啟動第2次內閣

貼春聯「7大禁忌」一圖看懂！　專家揭最佳時間、位置

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

新店金城武是他！　加入新人樂團制霸跨年「還狂接30場巡演」

台中大肚山「波斯菊花海」藏上億蹊蹺　地主喊救命

張鈞甯撒嬌求戲約！問導演男友「還會用我嗎」　寵溺4字閃瞎全場

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

國際熱門新聞

韓AV網美全裸「套紙箱」誘摸乳　遭法院判刑

冬奧主辦調查　多名選手獎牌一跳就斷

百年咖啡壺變中資　義大利製造大危機

台積電ADR漲1.83％！　AI疑慮再起美股跌多漲少

宏都拉斯：逐步與台灣恢復邦交

跟監蔡英文！華裔男認當中共間諜判4年

作業沒交　她寫信求饒：我在比奧運

差35歲！嫩妻閃嫁70歲富商尪　拚試管也要生

女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

東京鐵軌無頭屍「頭顱找到了」！

白宮：川普為黎智英發聲　4月訪中爭取人道處境

高市大勝「習陷入兩難局面」

美名主播母遭綁！前FBI驚曝：恐是騙局

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

更多熱門

相關新聞

男童迷失野林被40獅子包圍　獨活5天獲救

男童迷失野林被40獅子包圍　獨活5天獲救

辛巴威一名8歲男童普杜（Tinotenda Pudu），日前受困在馬圖薩多納野林公園（ Matusadona Park），由於該園區有40隻獅子居住，還有大象等野生動物，因此當普杜迷失在這片野林時，讓家人都相當擔心。幸好普杜的野外求生能力非常強，自己獨活5天，終於獲救。

辛巴威正式廢除死刑　約60名死囚將改為監禁

辛巴威正式廢除死刑　約60名死囚將改為監禁

住進獅子王的家　非洲新奢華酒店開幕

住進獅子王的家　非洲新奢華酒店開幕

金價破紀錄也沒用！辛巴威金幣狂貶4成　利率急升至35%

金價破紀錄也沒用！辛巴威金幣狂貶4成　利率急升至35%

辛巴威將「殺200頭象」做肉乾　緩解糧食危機

辛巴威將「殺200頭象」做肉乾　緩解糧食危機

關鍵字：

辛巴威

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

《世紀血案》製作人：無限期延期

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面