辛巴威通過修憲草案　總統任期擬延至2030年

記者葉國吏／綜合報導

辛巴威內閣今天拍板通過一份有爭議的憲法修正草案，內容包括把總統任期從五年拉長到七年，並由國會選出總統，而非全民投票。這項修憲，被外界批評是為了讓現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）能在原本2028年任期結束後繼續掌權到2030年，社會各界反應不一。

根據法新社和路透社綜合報導，這份名為「2030議程」的修憲草案還需要送到國會審議，通過後才能正式生效。姆南加瓦所屬的執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）其實去年就已經提出這個計畫，目的是讓83歲的總統有機會再延任兩年。辛巴威司法部長齊揚比（Ziyambi Ziyambi）在記者會上說，草案會先交由國會議長檢視，接著在政府公報發布後交由國會討論。

目前姆南加瓦的第二任期預計在2028年屆滿，不過執政黨內部近期也開始出現接班人之爭。內閣會後聲明指出，這次修憲有助於維持政治穩定，並確保國家發展政策能順利延續。此外，草案還賦予總統再任命十名參議員的權力，讓參議院席次增至九十席。

不過反對聲音不小。分析人士和在野黨警告，任何涉及延長領導人任期的修憲，都應該交付全國公投。在野黨政治人物科爾塔（David Coltart）接受法新社訪問時批評：「任何能讓現任總統延任的修憲案都應該讓全民決定，他們明知道公投難以過關，所以想盡辦法阻止這種程序。」