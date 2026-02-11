高金素梅遭搜索　郭正亮預言「2類人」可能是下一個

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款等案，歷經18個小時的訊問與搜索程序，今日（11日）凌晨0時許才移送台北地檢署，隨後因身體不適轉赴台大急診。前立委郭正亮直言，這陣子辦的案子可能都與兩岸有關，至於下一個是誰，他推測是現任的縣市長或立委。

▲高金素梅被指控涉貪。（資料照／記者李毓康攝）

高金素梅遭搜索 羅智強嘆民主寒冬

高金素梅上個月因軍購案槓上美國在台協會（AIT）處長谷立言，痛批美國對台灣「軟土深掘」。沒想到10日傳出高金素梅遭檢調搜索的消息，國民黨立委羅智強同日一早在臉書發文感嘆，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

高金素梅今凌晨移送北檢 身體不適暫請回

高金素梅被指控涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領某協會補助款，台北地檢署指揮調查局國安站兵分多路搜索，並約談共18人到案說明。高金素梅在10日清晨6時許被檢調帶回約談，歷經18個小時的訊問與搜索程序，才在11日凌晨0時57分移送至北檢，但由於她身體不適，移送北檢僅半小時就暫時請回，隨即轉赴台大急診。

▲高金素梅離開北檢時，癱靠在警衛身上。（圖／記者黃彥傑攝）

郭正亮預測「下一個是誰」

前立委郭正亮在10日播出的政論節目「中天辣晚報」中提到，他覺得高金素梅的案子可能牽涉到兩岸問題，表面上這些都是假的，只是便於檢調搜索進一步的資料，「（下一個）一定是縣市長跟立委，一定都是現任的」。

郭正亮表示，之所以會認為這陣子辦的案子應該都與兩岸有關，是因為目前有國防預算爭議，加上美國壓力到了、國民黨主席鄭麗文將訪陸等等，「接近縣市長選舉就會開始針對縣市長辦案，明年是立委」。

檢方說法

北檢方面則表示，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦，目前仍在持續調查釐清中。