政治

高金素梅遭搜索　郭正亮預言「2類人」可能是下一個

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領補助款等案，歷經18個小時的訊問與搜索程序，今日（11日）凌晨0時許才移送台北地檢署，隨後因身體不適轉赴台大急診。前立委郭正亮直言，這陣子辦的案子可能都與兩岸有關，至於下一個是誰，他推測是現任的縣市長或立委。

▲▼立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

▲高金素梅被指控涉貪。（資料照／記者李毓康攝）

高金素梅遭搜索　羅智強嘆民主寒冬

高金素梅上個月因軍購案槓上美國在台協會（AIT）處長谷立言，痛批美國對台灣「軟土深掘」。沒想到10日傳出高金素梅遭檢調搜索的消息，國民黨立委羅智強同日一早在臉書發文感嘆，「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」

高金素梅今凌晨移送北檢　身體不適暫請回

高金素梅被指控涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領某協會補助款，台北地檢署指揮調查局國安站兵分多路搜索，並約談共18人到案說明。高金素梅在10日清晨6時許被檢調帶回約談，歷經18個小時的訊問與搜索程序，才在11日凌晨0時57分移送至北檢，但由於她身體不適，移送北檢僅半小時就暫時請回，隨即轉赴台大急診。

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金素梅離開北檢時，癱靠在警衛身上。（圖／記者黃彥傑攝）

郭正亮預測「下一個是誰」

前立委郭正亮在10日播出的政論節目「中天辣晚報」中提到，他覺得高金素梅的案子可能牽涉到兩岸問題，表面上這些都是假的，只是便於檢調搜索進一步的資料，「（下一個）一定是縣市長跟立委，一定都是現任的」。

郭正亮表示，之所以會認為這陣子辦的案子應該都與兩岸有關，是因為目前有國防預算爭議，加上美國壓力到了、國民黨主席鄭麗文將訪陸等等，「接近縣市長選舉就會開始針對縣市長辦案，明年是立委」。

檢方說法

北檢方面則表示，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦，目前仍在持續調查釐清中。

02/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

花蓮「鹹魚燈」砸1980萬預算　民眾傻眼、跨黨派議員痛批

甜美參選人劉品妡獲跟蕭美琴合掛看板　直呼「沈甸甸的期許」

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

高金素梅遭搜索　郭正亮曝「下一個」

林楚茵、吳沛憶踏進波蘭國會　會議主席歷史首次介紹台灣立委

補立委缺？　陳亭妃胞妹「四連霸議員」陳怡珍宣布不連任

中國官媒轟文總春節用字沒「Chinese」　網發現中國外交部也是！

快訊／激戰！民進黨2026六都議員登記名單出爐　共24選區預計初選

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

直言高金素梅「反美、嗆谷立言」才遭整肅　侯漢廷：誰還敢反軍購？

快訊／賴清德明早再親上火線召開記者會　推進國防預算

台灣總人口「連25個月負成長」　 1月新生兒不到9千人

測試洋投無懼中華強打　卻說考驗在餐桌

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，11日凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。其餘涉案的辦公室主任利春仁、前主任等10人經漏夜偵訊，以10萬至50萬元交保，部分限制出境、出海，剩餘4人請回，還有2人在偵訊。

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

《世紀血案》製作人：無限期延期

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

