女主播母失蹤　蒙面男遮「大門監視器」畫面曝光

▲新聞主播母親失蹤，FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面。（圖／翻攝X／@FBIMostWanted）

記者葉國吏／綜合報導

美國知名新聞主播格思里的84歲母親失蹤已10天，案件震驚全美。聯邦調查局最新公布詭異影像，一名戴全罩面罩的可疑人士深夜出現在住家門口，疑似刻意遮擋門鈴攝影機，美國總統川普也已下令動員聯邦資源，全力協尋。

▲FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面。（圖／翻攝X／@FBIDirectorKash，下同）

聯邦調查局指出，這批影像來自案發住家門口的監視設備，畫面中可見一名全身包覆、行跡詭譎的人物，在夜色中徘徊門前。FBI局長巴特爾（Kash Patel）形容，畫面中的人屬於「持械人士」，行為相當可疑。

黑白畫面曝光 疑刻意遮擋門鈴鏡頭

根據美國媒體轉述，嫌疑人先是走近Nest門鈴攝影機，疑似用戴著手套的手直接遮住鏡頭，隨後又短暫離開畫面，從前院拿起類似植物的物品，再次回到鏡頭前進行遮擋，動作顯得相當老練。

FBI公布的照片與影片全以黑白色調呈現，畫面陰暗詭異，嫌疑人站在空蕩的門廊前，周遭毫無人影，讓外界對案情更加憂心，也讓搜救行動承受巨大壓力。

主播母親疑遭綁架 全美高度關注

失蹤者是NBC新聞「今日秀」共同主持人格思里的母親南西．格思里（Nancy Guthrie）。警方研判，她可能在1月31日晚間或2月1日凌晨，於亞利桑那州土桑市的住家遭人帶走，至今下落不明。

由於南西年事已高，案件曝光後迅速引發全美關注，聯邦與地方執法單位全面投入搜尋，相關線索也持續由FBI彙整與分析中。

女兒崩潰喊話 要求活著的證明

格思里4日晚間曾在社群平台上傳影片，情緒潰堤、聲淚俱下，懇求若母親遭人挾持，希望對方能提出她仍然活著的明確證明。

她強調，現在科技可以輕易偽造聲音與影像，因此家屬必須「百分之百確定人真的還活著，且確實在你們手中」，這段發言也讓不少觀眾紅了眼眶。

川普親自關切 下令聯邦全面動員

美國總統川普當天也在自家社群平台「真實社群」發文證實，已親自與薩凡納．格思里通話，並指示所有聯邦執法機構即刻支援搜救行動。

▲主播格思里（Savannah Guthrie）的84歲母親被綁架。（圖／達志影像／美聯社）

川普表示，聯邦單位將完全配合家屬與地方警方的需求，「我們會投入所有可用資源，目標只有一個，就是讓她的母親平安回家」，此案後續發展，仍牽動全美目光。