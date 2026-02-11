快訊／高金素梅涉詐等3案「限制出海出境」　台大掛急診

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，11日凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。其餘涉案的辦公室主任利春仁、前主任等10人經漏夜偵訊，以10萬至50萬元不等交保，部分限制出境、出海，剩餘4人請回，還有2人在偵訊。

高金素梅11日凌晨步入北檢後，因身體不適未完成訊問，經檢察官評估後，諭知先行請回，並限制出境、出海。高金素梅離開北檢時神情明顯虛弱，一度需要倚靠警衛手臂攙扶離去。隨後在相關人員陪同下，前往台大醫院掛急診，進一步檢查身體狀況。

▲高金素梅身體不適，離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

詐領補助款 金曲歌王Matzka的妻子雲雅舜也涉案

據了解，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案。

▲前辦公室主任張俊傑女兒、MATZKA妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

高金素梅前一日清晨遭搜索 歷時超過18小時

檢調10日清晨6時多前往高金素梅位於陽明山的住家搜索，上午9時30分再由主任檢察官曾揚嶺帶隊，分乘2車、共6人前往立法院青島二館的國會辦公室執行搜索，查扣桌上型電腦、文件資料及相關證物。搜索結束後，高金素梅被帶往新北市中和區調查局國安站製作筆錄，整起行動一路持續至深夜，歷時超過18小時。

高金素梅11日清晨移送北檢後，檢察官開始訊問前即先確認其身體狀況，高金素梅表示身體不適，檢察官認為目前狀況不適合繼續訊問，遂諭知限制出境、出海，並待其身體恢復後再行傳喚說明。

其餘涉案者 10人交保、4人請回、2人尚在偵訊中

經漏夜偵訊，限制出境出海部分，包括特助高智偉50萬交保；前辦公室主任張俊傑女兒雲雅舜50萬交保；台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保；人頭助理楊昀儒10萬交保；前助理林怡君50萬交保；前助理露子吉尤50萬交保；蘭嶼鄉代呂俠50萬交保。

另外，現辦公室主任利春仁10萬交保、某多多媒體陳正順10萬交保、原音重現音樂社張智傑10萬交保、均未限制出海出境。至於前辦公室主任張俊傑、南區服務處主任麥玲鳳，目前仍在漏夜偵訊中。其餘屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書均請回。