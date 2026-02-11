　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高金素梅涉詐等3案「限制出海出境」　台大掛急診

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉詐助理費、補助款與非法輸入藥材等3案，11日凌晨移送北檢後，因身體不適，被諭知先行請回，並限制出境、出海。其餘涉案的辦公室主任利春仁、前主任等10人經漏夜偵訊，以10萬至50萬元不等交保，部分限制出境、出海，剩餘4人請回，還有2人在偵訊。

高金素梅11日凌晨步入北檢後，因身體不適未完成訊問，經檢察官評估後，諭知先行請回，並限制出境、出海。高金素梅離開北檢時神情明顯虛弱，一度需要倚靠警衛手臂攙扶離去。隨後在相關人員陪同下，前往台大醫院掛急診，進一步檢查身體狀況。

▲高金素梅身體不適。離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲高金素梅身體不適，離開時低頭癱靠警衛。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

詐領補助款　金曲歌王Matzka的妻子雲雅舜也涉案

據了解，高金素梅創立的台灣原住民多族群文化交流協會，疑似從2015年到2018年間，趁著舉辦演唱會等活動的機會，向某某多媒體等廠商調用發票，墊高支出成本，向原民會、中油、台電等單位詐領公益活動補助款。

檢調懷疑，負責處理協會款項的高金助理張俊傑，涉嫌借用女兒雲雅舜等人的金融帳戶掩飾詐領補助款金流，為釐清這部分案情，約談雲雅舜、協會理事長周陳文彬，以及某某多媒體負責人陳正順、原音重現音樂社負責人張智傑到案。

▲▼高金素梅涉貪案，前辦公室主任張俊傑女兒、MATZKA妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲前辦公室主任張俊傑女兒、MATZKA妻子雲雅舜。（圖／記者黃彥傑攝）

高金素梅前一日清晨遭搜索　歷時超過18小時

檢調10日清晨6時多前往高金素梅位於陽明山的住家搜索，上午9時30分再由主任檢察官曾揚嶺帶隊，分乘2車、共6人前往立法院青島二館的國會辦公室執行搜索，查扣桌上型電腦、文件資料及相關證物。搜索結束後，高金素梅被帶往新北市中和區調查局國安站製作筆錄，整起行動一路持續至深夜，歷時超過18小時。

高金素梅11日清晨移送北檢後，檢察官開始訊問前即先確認其身體狀況，高金素梅表示身體不適，檢察官認為目前狀況不適合繼續訊問，遂諭知限制出境、出海，並待其身體恢復後再行傳喚說明。

▲▼高金素梅涉貪案。（圖／記者黃彥傑攝）

其餘涉案者　10人交保、4人請回、2人尚在偵訊中

經漏夜偵訊，限制出境出海部分，包括特助高智偉50萬交保；前辦公室主任張俊傑女兒雲雅舜50萬交保；台灣原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬30萬交保；人頭助理楊昀儒10萬交保；前助理林怡君50萬交保；前助理露子吉尤50萬交保；蘭嶼鄉代呂俠50萬交保。

另外，現辦公室主任利春仁10萬交保、某多多媒體陳正順10萬交保、原音重現音樂社張智傑10萬交保、均未限制出海出境。至於前辦公室主任張俊傑、南區服務處主任麥玲鳳，目前仍在漏夜偵訊中。其餘屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、金峰鄉代會主席高勤書均請回。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
280 2 8563 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《陽光女子》北監「大眼正妹」身分曝光！　IG甜美側拍圈粉了
長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三
被爆買陶朱隱園？　麻吉大哥現身親回「經典哏」
要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」
MLB公布WBC預備登錄投手名單　日本今井達也等6投入列
今「送神日」1動作恐衰整年　6禁忌一次看
今變天！　2波冷空氣接力
快訊／高金素梅「癱靠警衛手臂」畫面曝　台大掛急診

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

夫暈船酒店女公關「掏2510萬」　妻怒告只拿回20萬

高金涉貪「17人名單」Matzka妻在列！　頭靠警手臂掛急診

快訊／高金素梅涉詐等3案「限制出海出境」　台大掛急診

看秀擁抱2女模辯「國際禮儀」　苗栗男急求和解被打臉

快訊／高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

瞞男友出國翻車！新北婦塗改護照章戳　下場慘了

快訊／清晨6點遭搜索！高金素梅歷時逾18小時「凌晨移送北檢」

高雄博田醫院驚爆「無照代刀」！　醫師100萬交保

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

洪災斷交通不斷夢！頂新和德助光復國中棒球隊重返球場

時力轟蔣萬安無菸城市要花60億！　北市府：有估算絕不會到這數字

打電話通報違停「檢舉魔人」被包圍　路人怒嗆：是要選里長嗎

買房糾紛不減反增？簽約前必看！揭密「看不到的黑幕」：合約沒寫這幾行字，錢丟水裡還告不贏！｜地產詹哥老實說完整版 EP296

疑涉貪「以人頭詐領助理費」！　高金素梅辦公室遭搜索

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

夫暈船酒店女公關「掏2510萬」　妻怒告只拿回20萬

高金涉貪「17人名單」Matzka妻在列！　頭靠警手臂掛急診

快訊／高金素梅涉詐等3案「限制出海出境」　台大掛急診

看秀擁抱2女模辯「國際禮儀」　苗栗男急求和解被打臉

快訊／高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

瞞男友出國翻車！新北婦塗改護照章戳　下場慘了

快訊／清晨6點遭搜索！高金素梅歷時逾18小時「凌晨移送北檢」

高雄博田醫院驚爆「無照代刀」！　醫師100萬交保

貼春聯「7大禁忌」一圖看懂！　專家揭最佳時間、位置

男人的嘴！長榮大學副教授撿屍小30歲美女業務　鬼話訊息曝光

高金出事！　邱毅指關鍵原因：被玩死

記憶體DDR4崩盤20％！　賣家爆「下殺內幕」：不是泡沫

郭富城來台拍片！對戲孕婦夏于喬　收工「秒嗑麻辣鍋」

新店金城武是他！　加入新人樂團制霸跨年「還狂接30場巡演」

台中大肚山「波斯菊花海」藏上億蹊蹺　地主喊救命

張鈞甯撒嬌求戲約！問導演男友「還會用我嗎」　寵溺4字閃瞎全場

韋蘭德回家了！1年1300萬美元重返老虎　迎生涯第21個球季

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

【妹子緊抱也沒用】酒店經紀嗆警、扯密錄器　當場遭壓制

社會熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

名醫瘋魔投資到處借錢　賣房產借高利被詐7173萬

惡夢！　美女教練回成吉思汗蘆洲館崩潰輕生

北投溫泉湯屋離奇2死　20歲兒悲認父母雙屍

25歲女半夜赴男友住處墜樓亡　高大成揭疑點

憲兵自撞喪命可憐背景曝光　母賣剉冰養大他

所長兒慘死　老父慟：只求判她死刑

高金素梅涉貪3案　17人名單一次看

慟警兒執勤遭拖行死　母悲：彷彿他還在

更多熱門

相關新聞

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

無黨籍山地原住民立委高金素梅涉詐領助理費等案，11日凌晨移送台北地檢署複訊後，因身體不適，檢察官評估暫不適合繼續訊問，決定先行請回，後續將視其身體恢復狀況，再擇期傳喚說明。

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

高金素梅涉貪案　廠商10萬交保、越秋女請回

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

高金素梅遭搜　陳揮文：本以為辦黃國昌

關鍵字：

高金素梅

讀者迴響

熱門新聞

即／高金素梅歷時逾18小時凌晨移送北檢

即／高金素梅身體不適請回　轉赴台大急診

台達電發布重訊！　「第一時間啟動防禦程序」

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

明「送神日」清囤4大禁忌　做錯全家全倒

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆移送

「美規車零關稅」即將定案

費玉清人間蒸發！換電話斷聯好友

麻吉大哥被問「旋轉大樓」反應曝

《世紀血案》製作人：無限期延期

快訊／高金素梅涉詐限制出海出境　台大掛急診

「KTV麥克風性侵片」瘋傳　他一看就轉傳…慘了

消失網紅7寶媽爆「升格8寶媽」！

今變天！　2波冷空氣接力

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

更多

最夯影音

更多
過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬

過年放煙火先看清！新北8大專區、限時施放　違規最高罰15萬
永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

永慶房屋再擴版圖 穩坐土城區店數最多的房仲品牌

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

台南4連霸議員陳怡珍放棄連任 全力幫胞姊陳亭妃衝刺市長選戰

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

檢調9:30抵達立法院　高金素梅辦公室遭搜中

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

高金素梅涉及「3大案由」曝光！　檢調搜索30處、約談18人到案

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面